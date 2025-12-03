जया बच्चन अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं. फिलहाल दिग्गज अभिनेत्री ने शादी को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया है. दरअसल जया बच्चन ने मॉर्डन टाइम में 'शादी' के कॉन्सेप्ट को एक ओल्ड इंस्टीट्यूशन कहा है. 77 वर्षीया अभिनेत्री ने ये भी कहा कि वे नहीं चाहती हैं कि उनकी नातिन नव्या नंदा शादी करें. बता दें कि नव्या इस हफ्ते में 28 साल की हो जाएंगीं.

जया बच्चन नहीं चाहतीं कि नातिन नव्या शादी करें

वी द वुमन संग बातचीत के दौरान जया बच्चन से शादी की वैलिडिटी के बारे में पूछा गया, तो जया बच्चन कहा, 'बस लाइफ को एंजॉय करो.' उनसे पूछा गया कि क्या अभिनेत्री को नातिन नव्या नंदा को उनके नक्शेकदम पर चलते हुए और शादी के बाद अपना करियर छोड़ते हुए देखना अच्छा लगेगा. इस पर दिग्गज अभिनेत्री ने कहा, "मैं नहीं चाहती कि नव्या शादी करे." वहीं जब होस्ट ने शादी को एक पुरानी संस्था मानने के बारे पूछा, तो 'अभिमान' अभिनेत्री ने मुंबई में वी द वीमेन के साथ अपने इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि आजकल के बच्चे किसी को भी आउटस्मार्ट बना सकते हैं.

जया बच्चन ने शादी की तुलना लड्डू से की

शादी की बात करें तो, जया बच्चन की शादी को अमिताभ बच्चन के साथ 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं. वहीं दिग्गज अभिनेत्री ने शादी की तुलना दिल्ली के लड्डू से की और कहा अगर आप इन्हें खाएंगे, तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं खाएंगे, तो तुरंत पछताएंगे.

फिजिकल अट्रैक्शन और कम्पैटिबिलिटी को बताया था जरूरी

जया बच्चन और नन्द नव्या नवेली अपने एक्स्ट्राऑडिनरी और प्रोग्रेसिव थॉट के लिए जानी जाती है. हालांकि अभिनेत्री ने दावा किया था कि जब वह छोटी थीं, तब इतना फ्रीडम नहीं था, जया ने नव्या के पॉडकास्ट के दौरान इमोशनल और मेंटल कम्पैटिबिलिटी की जरूरत पर जोर दिया था. जया बच्चन ने बिना शादी के बच्चे पैदा करने के बारे में बात करते हुए कहा था, "लोगों को मेरी यह बात आपत्तिजनक लगेगी, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन और कम्पैटिबिलिटी भी बहुत जरूरी है. हमारे जमाने में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की जनरेशन करती है, और उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यही एक लंबे रिश्ते के लिए ज़िम्मेदार है." उन्होंने आगे कहा कि प्यार का लंबे समय तक टिकना ज़रूरी है.