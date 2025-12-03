साल की सबसे बड़ी रोमांटिक कॉमेडी में से एक "तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी" जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर यह फिल्म पहले ही खूब बजट क्रिएट कर चुकी है और क्रिसमस पर रिलीज़ होने के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने का आसान लक्ष्य तय करती दिख रही है! इन सबके बीच फिल्म का बजट भी रिवील हो गया है

कितने बजट में बनी है 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'

समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने पहले ही दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है. वहीं इस फिल्म की कास्टिंग एक शानदार कमर्शियल स्ट्रेटेजी है जिसे दो सबसे बड़े ग्रुप – यूथ और फैमिली ऑडियंस को अट्रैक्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है. वहीं इस फिल्म के बजट की बात करें तो कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शंस और नमः पिक्चर्स ने फिल्म में इन्वेस्टमेंट के तौर पर 90 करोड़ का दांव लगाया है.

क्या बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी फिल्म?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर यह रोमांटिक कॉमेडी क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के मौसम के फेस्टिवल माहौल को देखते हुए,बड़ी सक्सेस हासिल कर सकती है. इसके अलावा, कार्तिक और अनन्या की पिछली फिल्मों, भूल भुलैया 3 और केसरी चैप्टर 2 की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को देखते हुए इस जोड़ी की अपकमिंग फिल्म के भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के पूरे आसार हैं.

कब रिलीज होगी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'?

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' सिर्फ़ साल के एंड में एक अच्छी एंटरटेनर ही नहीं है; इसे एक कमर्शियल हिट बनने के लिए प्लान्ड और प्लेस किया गया है, जो रोमांस और रोमांटिक कॉमेडीज़ के बॉक्स ऑफिस के रुझान को बदल देगा! कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर, इस रोमांटिक कॉमेडी का निर्देशन समीर विद्वांस ने किया है और इसका निर्माण करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंत्री केडिया, किशोर अरोड़ा और भूमिका तिवारी ने किया है. यह फ़िल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.