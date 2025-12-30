आदित्य धर की स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' की हर तरफ वाहवाही हो रही है. इस बीच अपकमिंग फिल्म 'इक्कीस' के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने कहा है कि 'धुरंधर' उनके टाइप की फिल्म नहीं है. डायरेक्टर ने ये तक कहा कि वो आदित्य धर का स्टाइल फॉलो नहीं करना चाहते और 'धुरंधर' जैसी फिल्में बनाना उनके लिए सबसे बड़ी बेवकूफी होगी.

द हिंदू के साथ एक इंटरव्यू के दौरान श्रीराम राघवन से पूछा गया कि धुरंधर उनके और उनके भाई श्रीधर राघवन की बनाई गई स्पाई फिल्मों से कैसे अलग है. इस पर 'इक्कीस' डायरेक्ट ने कहा- 'ये एक बेहतरीन फिल्म है जिसमें शानदार अभिनय है, लेकिन यह हमारे तरह की फिल्म नहीं है.'

'ये सबसे बेवकूफी का काम होगा...'

श्रीराम राघवन ने कहा- 'हमें समझना होगा कि हम अलग युग में जी रहे हैं. शॉन कॉनरी और रोजर मूर स्टारर शुरुआती जेम्स बॉन्ड फिल्में मनोरंजक थीं. बाद में, बॉन्ड फिल्में गंभीर होने लगीं. धुरंधर एक अलग तरह की फिल्म है. ये शानदार परफॉर्म कर रही है, और ऐसा होना भी चाहिए. लेकिन यही इकलौता फॉर्मेट नहीं है. अगर मैं इसे फॉलो करने लगूं, तो ये सबसे बेवकूफी का काम होगा.'

आदित्य धर के स्टाइल पर कही ये बात

इस दौरान श्रीराम राघवन ने धुरंधर डायरेक्टर आदित्य धर को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा- 'आदित्य और मैंने नेशनल अवॉर्ड स्टेज शेयर किया जब उन्होंने उरी बनाई और मैंने अंधाधुन बनाई. उनकी संवेदनशीलता और कला अलग तरह की है और मुझे उनकी फिल्में देखना पसंद है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बनाऊंगा.'

धर्मेंद्र के साथ कैसा रहा वर्क एक्सपीरियंस?

श्रीराम राघवन ने आगे दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस भी शेयर किया. उन्होंने कहा- 'धर्म जी के साथ अभिनय का कोई नामोनिशान नहीं था. मेरा मतलब है, उनकी चाल-ढाल, उनका अंदाज, सब कुछ किरदार का हिस्सा था. वो कहानी से गहराई से जुड़ गए थे. पंजाब में अपना घर छोड़ने का दर्द सालों से उनके शरीर में समाया हुआ था. घर लौटने का ख्याल उनके लिए एक बेहद पर्सनल एक्सपीरियंस बन गया था, वो पूरी तरह से किरदार में डूब गए थे.'

'इक्कीस' में इस्तेमाल की धर्मेंद्र की लाइन्स

धर्मेंद्र के बारे में डायरेक्टर आगे कहते हैं- 'उन्हें डायलॉग्स की गहरी समझ थी और वो शब्दों के कम इस्तेमाल को अहमियत देते थे. मैंने उन्हें डायलॉग्स दिए, लेकिन हमेशा उनसे पूछा कि वो उन्हें कैसे बोलना चाहेंगे. वो अपनी तरफ से कुछ बदलाव करते थे और मैंने उनकी कई लाइन्स का इस्तेमाल किया है. हम अक्सर उनकी कविताओं पर चर्चा करते थे. मैं चाहता था कि उनकी कविताएं प्रकाशित हों, लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं थी. मैंने उनसे फिल्म के लिए अपनी एक रचना सुनाने की रिक्वेस्ट की और वो बेहद प्यारी थी.'

'इक्कीस' के बारे में

बता दें धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं. इसके अलावा फिल्म में जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया भी नजर आएंगी.