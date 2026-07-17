INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इतनी मोटी कैसे बन गईं?', मां बनने बाद 100 किलो की हो गईं थी समीरा रेड्डी, फिर अक्षय कुमार ने दी थी ये सलाह

'इतनी मोटी कैसे बन गईं?', मां बनने बाद 100 किलो की हो गईं थी समीरा रेड्डी, फिर अक्षय कुमार ने दी थी ये सलाह

Sameera Reddy on Postpartum Depression: एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने हाल ही में अपने मुश्किल समय के बारे में खुलकर बात की. साथ ही बताया कि बेटे के जन्म के बाद उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी इन दिनों चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ, प्रेग्नेंसी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर खुलकर बात की. साथ ही बताया कि जब लोग उनके वजन को लेकर उन्हें ट्रोल करते थे, तब अक्षय कुमार की बातों ने उन्हें इन सब से निकलने में बहुत मदद की. 

100 किलो की हो गई थी समीरा 

Hauterrfly के साथ बातचीत में समीरा ने कहा, 'बेटे हंस के जन्म के बाद मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही थी. मेरा वजह बहुत बढ़ गया था और मैं करीब 100 किलो की हो गई थी. हार्मोन में हुए बदलाव की वजह से मेरी हालत भी खराब हो गई थी और मेरा करियर और कॉन्फिडेंस दोनों ही नीचे जा रहा था. हालांकि अक्षय कुमार ने मुझे ऐसी बातें कही, जिससे मैं और सोचने लगी और हैरान थी कि वो लोगों की मानसिकता को बहुत अच्छे से समझते हैं.'

समीरा को अक्षय ने समझाया

उन्होंने आगे कहा कि 'अक्षय ने मुझे समझाया कि जो मुझे जज कर रहे है, उसे मैं ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि लोगों के सामने मेरी एक खास छवि थी और उन्होंने मुझे हमेशा खूबसूरत और ग्लैमरस रूप में देखा है. उन्होंने मुझे समझाया कि इंडस्ट्री का सिस्टम ही यही है क्योंकि लोगों ने मुझे उस इमेज के साथ प्यार किया था. अब लुक बदलने के बाद उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा. अक्षय की ये बातें मुझे बहुत पसंद आई.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sameera Reddy (@reddysameera)

ये भी पढ़ें: 'लॉक अप 2' के टास्क में मचा बवाल, शिवांगी के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हुए हर्षद चोपड़ा, धीरज धूपर को दी धमकी

सब्जी बेचने वाली ने कहा मोटी

समीरा ने सोशल मीडिया को लेकर कहा, 'कई लोग उनके वजन पर टिप्पणी करते थे और मोहल्ले में सब्जी बेचने वाले भी बोलते थे कि 'दीदी आपको क्या हो गया? इतनी मोटी कैसी हो गईं? अरे, ये तो समीरा रेड्डी हैं न? अब इन्हें क्या हो गया?' ये ताने मुझे बहुत डिप्रेस करते थे, हालांकि टाइम के साथ मैंने इसे इग्नोर करना सीख लिया.'

ऐश्वर्या की जमकर की तारीफ

इसके अलावा उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कहा, 'ऐश्वर्या लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती और ज्यादा परवाह नहीं करती क्योंकि वो बहुत मजबूत हैं. मेरी बहन ने ऐश्वर्या के साथ मॉडलिंग की थी, तो मैं उन्हें पर्सनली जानती हूं और वो एक शानदार महिला है. जब ऐश्वर्या के लुक और वजन पर भी लोगों ने कमेंट किया, तो इसे उन्होंने खुद पर हावी नहीं होने दिया.'

समीरा का करियर 

बता दें कि समीरा ने अपने करियर की शुरुआत 1998 में गजल म्यूजिक वीडियो 'और आहिस्ता कीजिए बातें' से की थी. फिर साल 2002 में सोहेल खान के साथ 'मैंने दिल तुझको दिया' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा. हालांकि उन्हें असली पहचान 'डरना मना है' और 'मुसाफिर' से मिली. इसके बाद उन्होंने तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी कई फिल्मों में शानदार काम किया और लोकप्रियता हासिल की.

ये भी पढ़ें: Ragini 3 Shooting In London: तमन्ना भाटिया ने शुरू की 'रागिनी 3' की शूटिंग, लंदन शेड्यूल से सामने आईं तस्वीरें

और पढ़ें
Published at : 17 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Sameera Reddy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'इतनी मोटी कैसे बन गईं?', मां बनने बाद 100 किलो की हो गईं थी समीरा रेड्डी, फिर अक्षय कुमार ने दी थी ये सलाह
'इतनी मोटी कैसे बन गईं?', मां बनने बाद 100 किलो की हो गईं थी समीरा रेड्डी, ऐसे कमेंट मारते थे लोग
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 8 Live Updates: आज 100 करोड के पार हो जाएगी अजय देवगन की 'धमाल 4'? जानें 2 बजे तक का कलेक्शन
Live Updates: आज 100 करोड के पार होगी अजय देवगन की 'धमाल 4'? जानें 2 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 1 Live Updates: 'धमाल 4' के आगे बंपर ओपनिंग करेगी 'द ओडिसी', 12 बजे तक 3 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: 'धमाल 4' के आगे बंपर ओपनिंग करेगी 'द ओडिसी', जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
Ragini 3 Shooting In London: तमन्ना भाटिया ने शुरू की 'रागिनी 3' की शूटिंग, लंदन शेड्यूल से सामने आईं तस्वीरें
तमन्ना भाटिया ने शुरू की 'रागिनी 3' की शूटिंग, लंदन शेड्यूल से सामने आईं तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Christopher Nolan की The Odyssey क्या है? जानिए क्यों पूरी दुनिया इस फिल्म का इंतजार कर रही है
Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED Raid: बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से निकला जिन्ना का जिन्न, सीएम योगी बोले- कांग्रेस और सपा के लोग इनके उपासक
यूपी से निकला जिन्ना का जिन्न, सीएम योगी बोले- कांग्रेस और सपा के लोग इनके उपासक
इंडिया
जीवन रक्षक दवाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करने पर सुनवाई करेगा SC, केंद्र-ड्रग्स कंट्रोलर को नोटिस जारी
जीवन रक्षक दवाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करने पर सुनवाई करेगा SC, केंद्र-ड्रग्स कंट्रोलर को नोटिस जारी
स्पोर्ट्स
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP सरकार के निशाने पर जौहर और ग्लोकल समेत 25 हजार यूनवर्सिटी-मदरसे! 'कानूनी शासन' या 'राजनीतिक गणित'?
UP सरकार के निशाने पर जौहर-ग्लोकल समेत 25,000 यूनवर्सिटी-मदरसे! कानूनी शासन या राजनीतिक गणित?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
ABP NEWS
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
ABP NEWS
Viral Video: खाली कमरे में ना कोई आया ना कोई गया, फिर कैसे उठ गई खाट? वीडियो देख लोग हैरान!
Viral Video: खाली कमरे में ना कोई आया ना कोई गया, फिर कैसे उठ गई खाट? वीडियो देख लोग हैरान!
Embed widget