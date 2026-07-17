'इतनी मोटी कैसे बन गईं?', मां बनने बाद 100 किलो की हो गईं थी समीरा रेड्डी, फिर अक्षय कुमार ने दी थी ये सलाह
Sameera Reddy on Postpartum Depression: एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने हाल ही में अपने मुश्किल समय के बारे में खुलकर बात की. साथ ही बताया कि बेटे के जन्म के बाद उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.
बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी इन दिनों चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ, प्रेग्नेंसी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर खुलकर बात की. साथ ही बताया कि जब लोग उनके वजन को लेकर उन्हें ट्रोल करते थे, तब अक्षय कुमार की बातों ने उन्हें इन सब से निकलने में बहुत मदद की.
100 किलो की हो गई थी समीरा
Hauterrfly के साथ बातचीत में समीरा ने कहा, 'बेटे हंस के जन्म के बाद मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही थी. मेरा वजह बहुत बढ़ गया था और मैं करीब 100 किलो की हो गई थी. हार्मोन में हुए बदलाव की वजह से मेरी हालत भी खराब हो गई थी और मेरा करियर और कॉन्फिडेंस दोनों ही नीचे जा रहा था. हालांकि अक्षय कुमार ने मुझे ऐसी बातें कही, जिससे मैं और सोचने लगी और हैरान थी कि वो लोगों की मानसिकता को बहुत अच्छे से समझते हैं.'
समीरा को अक्षय ने समझाया
उन्होंने आगे कहा कि 'अक्षय ने मुझे समझाया कि जो मुझे जज कर रहे है, उसे मैं ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि लोगों के सामने मेरी एक खास छवि थी और उन्होंने मुझे हमेशा खूबसूरत और ग्लैमरस रूप में देखा है. उन्होंने मुझे समझाया कि इंडस्ट्री का सिस्टम ही यही है क्योंकि लोगों ने मुझे उस इमेज के साथ प्यार किया था. अब लुक बदलने के बाद उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा. अक्षय की ये बातें मुझे बहुत पसंद आई.'
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सब्जी बेचने वाली ने कहा मोटी
समीरा ने सोशल मीडिया को लेकर कहा, 'कई लोग उनके वजन पर टिप्पणी करते थे और मोहल्ले में सब्जी बेचने वाले भी बोलते थे कि 'दीदी आपको क्या हो गया? इतनी मोटी कैसी हो गईं? अरे, ये तो समीरा रेड्डी हैं न? अब इन्हें क्या हो गया?' ये ताने मुझे बहुत डिप्रेस करते थे, हालांकि टाइम के साथ मैंने इसे इग्नोर करना सीख लिया.'
ऐश्वर्या की जमकर की तारीफ
इसके अलावा उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कहा, 'ऐश्वर्या लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती और ज्यादा परवाह नहीं करती क्योंकि वो बहुत मजबूत हैं. मेरी बहन ने ऐश्वर्या के साथ मॉडलिंग की थी, तो मैं उन्हें पर्सनली जानती हूं और वो एक शानदार महिला है. जब ऐश्वर्या के लुक और वजन पर भी लोगों ने कमेंट किया, तो इसे उन्होंने खुद पर हावी नहीं होने दिया.'
समीरा का करियर
बता दें कि समीरा ने अपने करियर की शुरुआत 1998 में गजल म्यूजिक वीडियो 'और आहिस्ता कीजिए बातें' से की थी. फिर साल 2002 में सोहेल खान के साथ 'मैंने दिल तुझको दिया' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा. हालांकि उन्हें असली पहचान 'डरना मना है' और 'मुसाफिर' से मिली. इसके बाद उन्होंने तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी कई फिल्मों में शानदार काम किया और लोकप्रियता हासिल की.
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