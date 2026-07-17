नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में ड्रामा बढ़ते ही जा रहा हैं. हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी की दोस्ती दर्शकों और कंटेस्टेंट्स को कुछ और ही लग रही हैं. इसी बीच एक टास्क में हुए बवाल ने दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है. हाल ही में टास्क के बीच धीरज और शिवांगी के बीच टकराव देखने को मिला, लेकिन शिवांगी के लिए हर्षद का बर्ताव सभी को बहुत अजीब लग रहा है.

धीरज ने गिराया टावर

शो में हुए टास्क में हर्षद खुद की बजाय शिवांगी पर ध्यान दे रहे थे, जिसे देखकर फराह खान ने भी तंज कसते हुए कहा कि 'शिवांगी अपना ख्याल रख सकती है और उसे किसी की जरूरत नहीं हैं.' वहीं टास्क में धीरज ने शिल्पा का टावर गिरा दिया, जिससे शिवांगी को बहुत बुरा लगा. टावर को बचाए रखने पर ही वो सेव हो सकती थी, लेकिन धीरज की वजह से ये चांस निकल गया.

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हर्षद ने दी धमकी

बाद में शिवांगी ने धीरज से बात की और अपना प्वाइंट ऑफ व्यू रखा, हालांकि बीच में हर्षद कूद पड़े. उन्होंने धीरज को धमकी दी और कहा कि अगर जजमेंट डे में शिवांगी सेव हो जाती है, तो सब ठीक है और वो नॉर्मल हो जाएंगे. लेकिन अगर शिवांगी एलिमिनेट हो गई, तो पता नहीं वो क्या करेंगे. जब धीरज, शिवांगी और राम कपूर भी आपस में बात कर रहे थे, तब भी हर्षद ने यही बात दोहराई.

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सोशल मीडिया पर मचा बवाल

बता दें कि ये एपिसोड और हर्षद का इस तरह से रिएक्ट करना कंटेस्टेंट्स और फैंस को पसंद नहीं आ रहा हैं. हर टास्क में गेम फेयर तरीके से खेला जाता है, हालांकि हर्षद ने इसे एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया हैं. वहीं शिल्पा शिंदे ने शो में श्रेया कालरा से कहा कि शिवांगी का कई को-स्टार्स के साथ अफेयर रहा हैं. अब सोशल मीडिया पर शिवांगी और हर्षद की क्लिप्स वायरल हो रही हैं और कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं.

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