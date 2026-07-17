INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मेरे लिए आशीर्वाद है', 'तारक मेहता' फेम तन्मय वेकारिया बोले- आज भी लोग बाघा के नाम से जानते हैं

'मेरे लिए आशीर्वाद है', 'तारक मेहता' फेम तन्मय वेकारिया बोले- आज भी लोग बाघा के नाम से जानते हैं

'तारक मेहता' फेम तन्मय वेकारिया ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपने करियर और 'बाघा' की पहचान पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि आज भी लोग उन्हें तन्मय नहीं, बल्कि 'बाघा' कहकर ही पुकारते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी के पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बाघा' का किरदार निभाने वाले तन्मय वेकारिया को दर्शक खूब पसंद करते हैं. हाल हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस शो में अपने सफर के बारे में खास बातचीत की. एक्टर ने कहा कि लोग आज भी उन्हें बाघा के नाम से जानते हैं और ये उनके लिए आशीर्वाद है.

खुद को खुशकिस्मत मानते हैं तन्मय वेकारिया 
'टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी' को दिए इंटरव्यू में तन्मय वेकारिया  ने कहा, 'मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं ऐसे शो का हिस्सा हूं जिसका हर किरदार घर-घर में मशहूर हो गया है. ये 'शोले' जैसा है. जब मैं छोटा था, तो मैं उन किरदारों को गब्बर और सांबा के नाम से ही जानता था. कई सालों बाद मुझे पता चला कि उनके असली नाम अमजद खान और मैक मोहन थे. मुझे लगता है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है. जब कोई किरदार इतना मशहूर हो जाता है कि लोग आपको उसी नाम से पहचानने लगते हैं, तो ये एक आशीर्वाद की तरह होता है.' 

मेरे लिए आशीर्वाद है', 'तारक मेहता' फेम तन्मय वेकारिया बोले- आज भी लोग बाघा के नाम से जानते हैं

'बाघा है, तभी तन्मय है'
उन्होंने कहा, 'मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर लोग मुझे तन्मय के बजाय बाघा कहकर बुलाते हैं. बाघा है, तभी तन्मय है. बाघा का किरदार निभाने से मुझे बहुत प्यार और पहचान मिली है. असल ज़िंदगी में, मैं बाघा के किरदार से बिल्कुल अलग हूं. उसकी बॉडी लैंग्वेज, हेयरस्टाइल और बात करने का तरीका, सब मुझसे अलग हैं. मेरे लिए, बाघा के तौर पर पहचाना जाना एक आशीर्वाद है, और मैं इसे इसी तरह देखता हूं.'

ये भी पढ़ेंः Rita Bhaduri Death Anniversary: उम्रभर कुंवारी रहीं रीता भादुड़ी, बॉलीवुड से लेकर टीवी तक में छोड़ी अपनी छाप

नए नट्टू काका को लेकर की बात
नट्टू काका यानी घनश्याम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने घनश्याम जी के साथ 10 साल बिताए. हम एक ही कमरे में रहते थे, साथ में इवेंट्स में जाते थे और हमारे बीच पिता-पुत्र जैसा रिश्ता था. उनके निधन के बाद जब टीम नए नट्टू काका की तलाश कर रही थी, तो असित भाई ने मुझसे मेरी राय पूछी. उन्होंने दो नाम बताए, जिनमें किरण भट्ट का नाम भी शामिल था. मैंने उनसे कहा, 'किरण भट्ट सबसे सही पसंद हैं.'

मेरे लिए आशीर्वाद है', 'तारक मेहता' फेम तन्मय वेकारिया बोले- आज भी लोग बाघा के नाम से जानते हैं

राकेश बेदी को लेकर क्या बोल गए तन्मय वेकारिया?
तन्मय वेकारिया ने बातचीत में कहा, 'मैं राकेश बेदी को कई सालों से जानता हूं. मैंने 'यस बॉस' में छोटे-मोटे रोल किए थे और बाद में 'मनीबेन डॉट कॉम' में काम किया, जहां मैंने स्मृति ईरानी के छोटे भाई का किरदार निभाया था. राकेश जी उस शो के एक ट्रैक का हिस्सा थे, और तभी हम एक-दूसरे को बेहतर ढंग से जान पाए. बेशक, मैंने उन्हें उससे बहुत पहले टेलीविन पर 'ये जो है जिंदगी' जैसे शो और 'एक दूजे के लिए' जैसी फ़िल्मों में देखा था.'

उन्होंने कहा, 'तब मैं उन्हें सिर्फ़ एक टैलेंटेड एक्टर के तौर पर जानता था. जब भी हम मिलते हैं, तो वो कभी भी सीनियर या बड़े स्टार जैसा बर्ताव नहीं करते. राकेश जी ने दशकों तक टीवी, फिल्मों और थिएटर में काम किया है और आज भी वे काम कर रहे हैं. 71 साल की उम्र में भी वे शानदार काम कर रहे हैं.'

स्मृति ईरानी की तारीक में कही ये बात
स्मृति ईरानी को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'एक दिन, मैं अपना शूट खत्म करके जा ही रहा था कि तभी मैंने स्मृति की कार गुजरते हुए देखी. हमारी नजरें मिलीं, और मुझे पक्का नहीं था कि इतने सालों बाद वो मुझे पहचान पाएंगी या नहीं. लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया. उन्होंने अपनी कार रुकवाई और मैं उनसे मिलने के लिए नीचे उतरा. हमने कुछ तस्वीरें खिंचवाईं और कुछ देर बातचीत की. वो जरा भी नहीं बदली हैं. आज भी वैसी ही हैं.'

मेरे लिए आशीर्वाद है', 'तारक मेहता' फेम तन्मय वेकारिया बोले- आज भी लोग बाघा के नाम से जानते हैं

ये भी पढ़ेंः Chand Mera Dil OTT Release: अनन्या पांडे और लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल' ओटीटी पर रिलीज हुई, जानिए कहां देख सकते हैं

और पढ़ें
Published at : 17 Jul 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Tarak Mehta Tanmay Vekaria
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'मेरे लिए आशीर्वाद है', 'तारक मेहता' फेम तन्मय वेकारिया बोले- आज भी लोग बाघा के नाम से जानते हैं
'मेरे लिए आशीर्वाद है', 'तारक मेहता' फेम तन्मय वेकारिया बोले- आज भी लोग बाघा के नाम से जानते हैं
टेलीविजन
मौनी रॉय संग लिंकअप की अफवाहों पर भड़के अर्जुन बिजलानी, बोले- हर दोस्ती को रोमांटिक एंगल की जरुरत नहीं
मौनी रॉय संग लिंकअप की अफवाहों पर भड़के अर्जुन बिजलानी, बोले- हर दोस्ती को रोमांटिक एंगल की जरुरत नहीं
टेलीविजन
Disha Parmar Marriage Anniversary: दिशा परमार और राहुल वैद्य की शादी को हुए 5 साल, एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने पति पर लुटाया प्यार
दिशा परमार और राहुल वैद्य की शादी को हुए 5 साल, एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने पति पर लुटाया प्यार
टेलीविजन
दिलीप जोशी को कैसे मिला 'जेठालाल' का किरदार? खुद सुनाई कहानी, बोले- 'मुझे चॉइस मिली थी'
दिलीप जोशी को कैसे मिला 'जेठालाल' का किरदार? खुद सुनाई कहानी, बोले- 'मुझे चॉइस मिली थी'
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये
राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: दो मस्जिद...विंटेज कारों का शोकेस और PWD का गेस्ट हाउस, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या-क्या है?
दो मस्जिद...विंटेज कारों का शोकेस और PWD का गेस्ट हाउस, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या-क्या है?
इंडिया
आप और सपा के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस का साथ, पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पहुंचकर की मुलाकात
आप-सपा के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस का साथ, पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पहुंचकर की मुलाकात
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
फ़ुटबॉल
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
इंडिया
Strait of Hormuz: 'जब तक अगला आदेश न दें...', होर्मुज में खतरा, भारतीयों के लिए DGMA ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा
'जब तक अगला आदेश न दें...', होर्मुज में खतरा, भारतीयों के लिए DGMA ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा
इंडिया
बिगड़ती तबीयत, खतरे में जान... सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने दी ऑर्गन फेलियर की चेतावनी
खतरे में जान... सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने दी ऑर्गन फेलियर की चेतावनी
हेल्थ
Sonam Wangchuk Hunger Strike: लंबे वक्त तक भूख हड़ताल से कौन-से अंग सबसे पहले होते हैं खराब, कब फेल होने लगता है सिस्टम?
लंबे वक्त तक भूख हड़ताल से कौन-से अंग सबसे पहले होते हैं खराब, कब फेल होने लगता है सिस्टम?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget