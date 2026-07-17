Dhamaal 4 Box Office Day 8 Live Updates: आज 100 करोड के पार हो जाएगी अजय देवगन की 'धमाल 4'? जानें 2 बजे तक का कलेक्शन
Dhamaal 4 Box Office Collection Day 8 Live Updates: अजय देवगन की 'धमाल 4' ने अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया है. यहां इसके 8वें दिन के कलेक्शन के अपडेटेड आंकड़े जान सकते हैं.
अजय देवगन स्टारर और इंद्र कुमार निर्देशित 'धमाल 4' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है. इस दौरान इस फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया है. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई भी उतार-चढ़ाव से गुजरी फिर भी इसकी बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजूबत बनी रही. वहीं अब ये दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है और रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को इसे क्रिस्टोफर नोलन की नई रिलीज 'द ओडिसी' से मुकाबला करना पड़ रहा है. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं कि ये फिल्म 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को कितना कलेक्शन कर रही है. यहां इसकी ऑक्यूपेंसी भी जान सकते हैं.
'धमाल 4' की एक हफ्ते की कमाई कितनी रही?
बता दें कि 'धमाल 4' ने अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाकर रखा और ये अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल और भूल बंगला के पहले हफ्ते की कमाई को पछाडकर साल की तीसरी सबसे बड़ी फर्स्ट वीक कलेक्शन करने वाली फिल्म भी बन गई है. इसके सात दिनों की कमाई की बात करें तो
- पहले दिन इसने 14 करोड़ कमाए और दूसरे दिन का कलेक्शन 22.50 करोड़ रहा.
- वहीं तीसरे दिन फिल्म ने 28.50 करोड़ कमाए. चौथे दिन की कमाई 8.75 करोड़ रुपये रही.
- इसके बाद 5वें दिन फिल्म ने 9.50 करोड़ और छठे दिन 6.65 करोड़ जबकि 7वें दिन 6 करोड़ की कमाई की.
- इसी के साथ फिल्म की भारत में पहले हफ्ते की नेट कमाई 96 करोड़ रुपये रही.
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'धमाल 4' के 8वें दिन का कलेक्शन (Dhamaal 4 Box Office Collection Day 8 Live Updates)
'धमाल 4' दूसरे हफ्ते में एंट्री कर गई है और इससे रिलीज के 8वें दिन यानी शुक्रवार को 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद की जा रही है. वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो
- सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धमाल 4' ने रिलीज के 8वें दिन दोपहर 2 बजे तक 0.80 करोड़ कमा डाले हैं.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 9.0% दर्ज की जा रही है.
- फिलहाल इसका 8 दिनों का कुल कलेक्शन अब 96.80 करो़ड़ रुपये हो गया है.
|धमाल 4
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 8
|0.80 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक)
|9.0%
|कुल कलेक्शन
|96.80 करोड़
'धमाल 4' ने एक हफ्ते में वर्ल्डवाइड कितना कमाया?
बता दें कि 'धमाल 4' विदेशों रिलीज के सातवें दिन 1.00 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई अब तक 18.25 करोड़ हो गई है. वहीं फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो इसने एक हफ्ते में दुनिया भर में कुल 132.74 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है.
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