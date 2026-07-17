INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 Box Office Day 8 Live Updates: आज 100 करोड के पार हो जाएगी अजय देवगन की 'धमाल 4'? जानें 2 बजे तक का कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Day 8 Live Updates: आज 100 करोड के पार हो जाएगी अजय देवगन की 'धमाल 4'? जानें 2 बजे तक का कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 8 Live Updates: अजय देवगन की 'धमाल 4' ने अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया है. यहां इसके 8वें दिन के कलेक्शन के अपडेटेड आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन स्टारर और इंद्र कुमार निर्देशित  'धमाल 4' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है. इस दौरान इस फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया है. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई भी उतार-चढ़ाव से गुजरी फिर भी इसकी बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजूबत बनी रही. वहीं अब ये दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है और रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को इसे क्रिस्टोफर नोलन की नई रिलीज 'द ओडिसी' से मुकाबला करना पड़ रहा है. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं कि ये फिल्म 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को कितना कलेक्शन कर रही है. यहां इसकी ऑक्यूपेंसी भी जान सकते हैं. 

 'धमाल 4' की एक हफ्ते की कमाई कितनी रही? 
बता दें कि  'धमाल 4' ने अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाकर रखा और ये अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल और भूल बंगला के पहले हफ्ते की कमाई को पछाडकर साल की तीसरी सबसे बड़ी फर्स्ट वीक कलेक्शन करने वाली फिल्म भी बन गई है. इसके सात दिनों की कमाई की बात करें तो

  • पहले दिन इसने 14 करोड़ कमाए और दूसरे दिन का कलेक्शन 22.50 करोड़ रहा.
  • वहीं तीसरे दिन फिल्म ने 28.50 करोड़ कमाए. चौथे दिन की कमाई 8.75 करोड़ रुपये रही.
  • इसके बाद 5वें दिन फिल्म ने 9.50 करोड़ और छठे दिन 6.65 करोड़ जबकि 7वें दिन 6 करोड़ की कमाई की.
  • इसी के साथ फिल्म की भारत में पहले हफ्ते की नेट कमाई 96 करोड़ रुपये रही. 

ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: ओटीटी पर इस फ्राइडे रिलीज हो रहीं क्राइम थ्रिलर से लेकर हॉरर K ड्रामा तक 8 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

'धमाल 4' के 8वें दिन का कलेक्शन (Dhamaal 4 Box Office Collection Day 8 Live Updates)
'धमाल 4' दूसरे हफ्ते में एंट्री कर गई है और इससे रिलीज के 8वें दिन यानी शुक्रवार को 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद की जा रही है. वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक  'धमाल 4' ने रिलीज के 8वें दिन दोपहर 2 बजे तक 0.80 करोड़ कमा डाले हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 9.0% दर्ज की जा रही है. 
  • फिलहाल इसका 8 दिनों का कुल कलेक्शन अब 96.80 करो़ड़ रुपये हो गया है. 
 धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 8 0.80 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक)  9.0%
कुल कलेक्शन  96.80 करोड़  

 'धमाल 4' ने एक हफ्ते में वर्ल्डवाइड कितना कमाया? 
बता दें कि 'धमाल 4'  विदेशों रिलीज के सातवें दिन 1.00 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई अब तक 18.25 करोड़ हो गई है. वहीं फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो इसने एक हफ्ते में दुनिया भर में कुल 132.74 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है. 

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office Collection: गुरुवार को भी 'धमाल' का रहा दबदबा, आखिरी सांसे गिन रही 'अल्फा'- 'वेलकम टू द जंगल', जानें- कलेक्शन

Published at : 17 Jul 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'धुरंधर 2' तो छोड़ो 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई 'द ओडिसी', 2026 में इन 4 फिल्मों ने एडवांस बुकिंग में मचाया धमाल
'धुरंधर 2' तो छोड़ो 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई 'द ओडिसी', 2026 में इन 4 फिल्मों ने एडवांस बुकिंग में मचाया धमाल
बॉलीवुड
'मैं एक्टर हूं, पॉलिटिकल चीजों पर ध्यान नहीं देता...', सोनम वांगचुक के अनशन पर बोले विवेक ओबेरॉय
'मैं एक्टर हूं, पॉलिटिकल चीजों पर ध्यान नहीं देता...', सोनम वांगचुक के अनशन पर बोले विवेक ओबेरॉय
बॉलीवुड
'श्री राम भूमि' का पहला शेड्यूल पूरा कर भावुक हुए अनुपम खेर, बोले- 'मेरा एक हिस्सा अयोध्या में रह गया'
'श्री राम भूमि' का पहला शेड्यूल पूरा कर भावुक हुए अनुपम खेर, बोले- 'मेरा एक हिस्सा अयोध्या में रह गया'
बॉलीवुड
'इतनी मोटी कैसे बन गईं?', मां बनने बाद 100 किलो की हो गईं थी समीरा रेड्डी, फिर अक्षय कुमार ने दी थी ये सलाह
'इतनी मोटी कैसे बन गईं?', मां बनने बाद 100 किलो की हो गईं थी समीरा रेड्डी, ऐसे कमेंट मारते थे लोग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैड बीवी की आशिकी | Crime News
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Christopher Nolan की The Odyssey क्या है? जानिए क्यों पूरी दुनिया इस फिल्म का इंतजार कर रही है
Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED Raid: बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
इंडिया
'ये मोदी पहले सोचता भी है और...', हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद US-ईरान जंग पर क्या बोले प्रधानमंत्री?
'ये मोदी पहले सोचता भी है और...', हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद US-ईरान जंग पर क्या बोले PM?
महाराष्ट्र
संजय राउत का बड़ा दावा, 'महाराष्ट्र में बदल सकता है CM, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भूमिका'
संजय राउत का बड़ा दावा, 'महाराष्ट्र में बदल सकता है CM, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भूमिका'
स्पोर्ट्स
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP सरकार के निशाने पर जौहर और ग्लोकल समेत 25 हजार यूनवर्सिटी-मदरसे! 'कानूनी शासन' या 'राजनीतिक गणित'?
UP सरकार के निशाने पर जौहर-ग्लोकल समेत 25,000 यूनवर्सिटी-मदरसे! कानूनी शासन या राजनीतिक गणित?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
ABP NEWS
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
ABP NEWS
Viral Video: खाली कमरे में ना कोई आया ना कोई गया, फिर कैसे उठ गई खाट? वीडियो देख लोग हैरान!
Viral Video: खाली कमरे में ना कोई आया ना कोई गया, फिर कैसे उठ गई खाट? वीडियो देख लोग हैरान!
Embed widget