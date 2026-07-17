तमन्ना भाटिया ने शुरू की 'रागिनी 3' की शूटिंग, लंदन शेड्यूल से सामने आईं तस्वीरें

एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अब एकता कपूर की पॉपुलर हॉरर फ्रेंचाइजी 'रागिनी 3' में नजर आने वाली हैं. मेकर्स ने गुरुवार को लंदन शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी खास बातें.

लंदन से शुरू हुई फिल्म की शूटिंग

बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंस्टाग्राम पर शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में तमन्ना भाटिया के हाथ में एक क्लैपबोर्ड नजर आ रहा है, जिस पर 'रागिनी 3' लिखा है. पोस्ट के साथ मेकर्स ने लिखा, 'हर डेट नाइट की शुरुआत एक मुस्कान से होती है. मिलिए रागिनी से.'

तमन्ना और जुनैद खान आएंगे साथ नजर



तमन्ना भाटिया ने लंदन में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. इस फिल्म में उनके साथ जुनैद खान लीड रोल में नजर आएंगे. इस बार मेकर्स फिल्म को नए अंदाज में बना रहे हैं. पहले की तरह सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि इसमें सुपरनैचुरल थ्रिलर का नया तड़का भी देखने को मिलेगा.

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कहानी और बाकी स्टारकास्ट पर अभी सस्पेंस

बालाजी मोशन पिक्चर्स की फिल्म 'रागिनी 3' एक रोमांचक नए अध्याय में ले जाएगी. हालांकि, फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और कहानी की जानकारी अभी सामने नहीं आई है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मेकर्स की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी.

2011 में शुरू हुई थी 'रागिनी एमएमएस' फ्रेंचाइजी

फिल्म 'रागिनी एमएमएस' फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2011 से हुई थी, ये फिल्म डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं पर बनी थी. सस्पेंस, हॉरर और बोल्ड कहानी की वजह से इस फ्रेंचाइजी को लोगों ने काफी पसंद किया.

पवन कृपलानी द्वारा डायरेक्टेड हॉरर-थ्रिलर फिल्म का निर्माण बालाजी टेलीफिल्म्स (एकता कपूर और शोभा कपूर) द्वारा किया गया था. फिल्म में राजकुमार राव और कैनाज मोतीवाला मुख्य किरदारों में थे. येआंशिक रूप से दिल्ली की एक असली घटना और 'पैरानॉर्मल एक्टिविटी' से इंस्पायर थी.

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2014 में 'रागिनी एमएमएस 2' रिलीज हुई थी. ये फिल्म 'रागिनी एमएमएस' की अगली कड़ी थी और इसमें सनी लियोन मुख्य किरदार में थीं. इसके अलावा, एएलटी बालाजी पर 2017 में 'रागिनी एमएमएस: रिटर्न्स' नामक हॉरर वेब सीरीज रिलीज की गई थी और 2019 में दूसरा सीजन रिलीज किया गया था, जिसमें हॉरर और थ्रिलर का तड़का लगाया गया था.