अरिजीत सिंह ने वापस लिया रिटायरमेंट...'आवारापन 2' के नए गाने को दी आवाज?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअरिजीत सिंह ने तोड़ा अपना वादा, वापस लिया रिटायरमेंट...'आवारापन 2' के नए गाने को दी आवाज?

अरिजीत सिंह ने तोड़ा अपना वादा, वापस लिया रिटायरमेंट...'आवारापन 2' के नए गाने को दी आवाज?

Arijit Singh: दावा किया जा रहा है कि अरिजीत सिंह ने अपना रिटायरमेंट का फैसला पलटा है. वो आवारापन 2 के नए गाने को आवाज दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 20 Jul 2026 03:07 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर अरिजीत सिंह ने इस साल की शुरुआत में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था. उनके इस फैसले ने हर किसी का दिल तोड़ दिया था. हालांकि अब उन्हें लेकर खबरें हैं कि वो अपने फैसले से पलट चुके हैं. दरअसल अब अरिजीत सिंह इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' के लिए गाते हुए नजर आएंगे. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?

आवारापन 2 के नए गाने को अरिजीत सिंह ने दी आवाज

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' अगस्त में रिलीज होने वाली है. इसका पहला गाना 'वे जूनून' रिलीज हो चुका है और इसे काफी पसंद किया गया है' वहीं अब इसका दूसरा सॉन्ग आ रहा है' पिंकविला ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि आवारापन 2 का नया गाना 'ये आवारापन' रिलीज होने जा रहा है, जिसे अरिजीत ने आवाज दी है.

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कब रिलीज होगा 'ये आवारापन' सॉन्ग?

बताया जा रहा है कि 'ये आवारापन' आवारापन 2 का टाइटल ट्रैक है. ये गाना मंगलवार, 21 जुलाई को सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा. इस गाने को अमाल मलिक ने संगीत दिया है. वहीं इसे  लिखा है रश्मि विराग ने.

विशेष भट्ट के कहने पर अरिजीत ने बदला फैसला

बताया जा रहा है कि आवारापन 2 के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट के कहने पर अरिजीत ने अपने फैसले में बदलाव किया है. विशेष भट्ट और विशेष फिल्म्स से अरिजीत का 15 साल पुराना रिश्ता है. पिंकविला के एक सूत्र ने बताया है कि विशेष फिल्म्स ने ही अरिजीत को सबसे पहले 'मर्डर 2' में 'फिर मोहब्बत' गाने का मौका दिया था और फिर वो हर किसी का दिल जीतने में कामयाब हुए. इसके बाद विशेष फिल्म्स और अरिजीत सिंह ने मिलकर 'तुम ही हो', 'मुस्कुराने', 'हमारी अधूरी कहानी' जैसे बेहतरीन गानों से भी फैंस का दिल जीता.

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क्या सच में रिटायरमेंट से पलटे अरिजीत सिंह?

इसे लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है कि अरिजीत ने अपना फैसला पलट लिया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अपने रिटायरमेंट से पहले ही सिंगर ने ये गाना रिकॉर्ड कर लिया हो और ये रिलीज अब हो रहा है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Arijit Singh
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