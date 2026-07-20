अरिजीत सिंह ने वापस लिया रिटायरमेंट...'आवारापन 2' के नए गाने को दी आवाज?

बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर अरिजीत सिंह ने इस साल की शुरुआत में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था. उनके इस फैसले ने हर किसी का दिल तोड़ दिया था. हालांकि अब उन्हें लेकर खबरें हैं कि वो अपने फैसले से पलट चुके हैं. दरअसल अब अरिजीत सिंह इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' के लिए गाते हुए नजर आएंगे. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?

आवारापन 2 के नए गाने को अरिजीत सिंह ने दी आवाज

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' अगस्त में रिलीज होने वाली है. इसका पहला गाना 'वे जूनून' रिलीज हो चुका है और इसे काफी पसंद किया गया है' वहीं अब इसका दूसरा सॉन्ग आ रहा है' पिंकविला ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि आवारापन 2 का नया गाना 'ये आवारापन' रिलीज होने जा रहा है, जिसे अरिजीत ने आवाज दी है.

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कब रिलीज होगा 'ये आवारापन' सॉन्ग?

बताया जा रहा है कि 'ये आवारापन' आवारापन 2 का टाइटल ट्रैक है. ये गाना मंगलवार, 21 जुलाई को सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा. इस गाने को अमाल मलिक ने संगीत दिया है. वहीं इसे लिखा है रश्मि विराग ने.

विशेष भट्ट के कहने पर अरिजीत ने बदला फैसला

बताया जा रहा है कि आवारापन 2 के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट के कहने पर अरिजीत ने अपने फैसले में बदलाव किया है. विशेष भट्ट और विशेष फिल्म्स से अरिजीत का 15 साल पुराना रिश्ता है. पिंकविला के एक सूत्र ने बताया है कि विशेष फिल्म्स ने ही अरिजीत को सबसे पहले 'मर्डर 2' में 'फिर मोहब्बत' गाने का मौका दिया था और फिर वो हर किसी का दिल जीतने में कामयाब हुए. इसके बाद विशेष फिल्म्स और अरिजीत सिंह ने मिलकर 'तुम ही हो', 'मुस्कुराने', 'हमारी अधूरी कहानी' जैसे बेहतरीन गानों से भी फैंस का दिल जीता.

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क्या सच में रिटायरमेंट से पलटे अरिजीत सिंह?

इसे लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है कि अरिजीत ने अपना फैसला पलट लिया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अपने रिटायरमेंट से पहले ही सिंगर ने ये गाना रिकॉर्ड कर लिया हो और ये रिलीज अब हो रहा है.