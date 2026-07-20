जीवी प्रकाश कुमार ने जीता तीसरा नेशनल अवॉर्ड, एआर रहमान ने तारीफ में कही ये बात

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतना किसी भी कलाकार के लिए बहुत खास पल होता है. इस बार ये खुशी जीवी प्रकाश कुमार के नाम रही, जिन्होंने तीसरी बार ये सम्मान अपने नाम किया. उनकी इस सफलता पर ऑस्कर विजेता एआर रहमान ने भी दिल से बधाई दी और पूरे परिवार के लिए इसे गर्व का पल बताया. आइए जानते हैं कि एआर रहमान ने अपने पोस्ट में क्या लिखा और जीवी प्रकाश कुमार की इस अचीवमेंट पर क्या कहा.

तीसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर एआर रहमान ने दी बधाई

भारतीय संगीत जगत में एआर रहमान और जीवी प्रकाश कुमार ऐसे नाम हैं, जिन्होंने अपनी धुनों से देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों का दिल जीता है. अब जीवी प्रकाश कुमार ने तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतकर अपने करियर में एक और बड़ी सफलता हासिल की है. उनकी इस अचीवमेंट पर एआर रहमान ने भी खुशी जताई और इसे अपने पूरे परिवार के लिए गर्व का पल बताया.

एआर रहमान ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट शेयर कर जीवी प्रकाश कुमार को तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने की बधाई दी.

Congratulations, @gvprakash on your 3rd National Award. A proud moment for our family as we celebrate our 10th National Award together. Your passion, sincerity, and dedication to music continue to inspire. Wishing you many more milestones ahead. God bless. #EPI — A.R.Rahman (@arrahman) July 19, 2026

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एआर रहमान बोले- परिवार के लिए गर्व का पल

एआर रहमान ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'जीवी प्रकाश कुमार को तीसरे राष्ट्रीय पुरस्कार की बहुत-बहुत बधाई. हमारे पूरे परिवार के लिए यह गर्व का पल है, क्योंकि हम साथ मिलकर अपना 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार मना रहे हैं. संगीत के लिए आपका जुनून, मेहनत और लगन हमेशा इंस्पायर करती है. आने वाले समय में आप और भी बड़ी कामयाबी हासिल करें. ईश्वर आपका भला करे.

दरअसल, जीवी प्रकाश कुमार को डायेरक्टर राजकुमार पेरियासामी की फिल्म 'अमरन' के लिए सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है.

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जीवी प्रकाश कुमार ने जताया आभार

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सम्मान मिलने के बाद जीवी प्रकाश कुमार ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, '72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 'अमरन' के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत डायरेक्टर पाकर मैं बहुत खुश हूं और दिल से आभारी हूं. तीसरी बार ये पुरस्कार जीतना मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है. मैं इस सम्मान को पूरे दिल से स्वीकार करता हूं.

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उन्होंने इस सम्मान के लिए जूरी और चयन समिति का धन्यवाद किया. उन्होंने लिखा, 'मैं जूरी और चयन समिति का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. फिल्म के मेकर्स कमल हासन का खास धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका दिया. डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी का भी दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इस पूरे सफर में हमेशा मेरा साथ दिया.'