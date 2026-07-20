जीवी प्रकाश कुमार ने जीता तीसरा नेशनल अवॉर्ड, एआर रहमान ने तारीफ में कही ये बात

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजीवी प्रकाश कुमार ने जीता तीसरा नेशनल अवॉर्ड, एआर रहमान ने तारीफ में कहा- 'परिवार का 10वां राष्ट्रीय सम्मान'

जीवी प्रकाश कुमार ने जीता तीसरा नेशनल अवॉर्ड, एआर रहमान ने तारीफ में कहा- 'परिवार का 10वां राष्ट्रीय सम्मान'

GV PK Third National Award: जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म 'अमरन' के लिए तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है. उनकी इस खुशी पर एआर रहमान ने बधाई दी और इसे पूरे परिवार के लिए गर्व का पल बताया.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 20 Jul 2026 09:51 AM (IST)
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राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतना किसी भी कलाकार के लिए बहुत खास पल होता है. इस बार ये खुशी जीवी प्रकाश कुमार के नाम रही, जिन्होंने तीसरी बार ये सम्मान अपने नाम किया. उनकी इस सफलता पर ऑस्कर विजेता एआर रहमान ने भी दिल से बधाई दी और पूरे परिवार के लिए इसे गर्व का पल बताया. आइए जानते हैं कि एआर रहमान ने अपने पोस्ट में क्या लिखा और जीवी प्रकाश कुमार की इस अचीवमेंट पर क्या कहा. 

तीसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर एआर रहमान ने दी बधाई

भारतीय संगीत जगत में एआर रहमान और जीवी प्रकाश कुमार ऐसे नाम हैं, जिन्होंने अपनी धुनों से देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों का दिल जीता है. अब जीवी प्रकाश कुमार ने तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतकर अपने करियर में एक और बड़ी सफलता हासिल की है. उनकी इस अचीवमेंट पर एआर रहमान ने भी खुशी जताई और इसे अपने पूरे परिवार के लिए गर्व का पल बताया.

एआर रहमान ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट शेयर कर जीवी प्रकाश कुमार को तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने की बधाई दी.

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एआर रहमान बोले- परिवार के लिए गर्व का पल

एआर रहमान ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'जीवी प्रकाश कुमार को तीसरे राष्ट्रीय पुरस्कार की बहुत-बहुत बधाई. हमारे पूरे परिवार के लिए यह गर्व का पल है, क्योंकि हम साथ मिलकर अपना 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार मना रहे हैं. संगीत के लिए आपका जुनून, मेहनत और लगन हमेशा इंस्पायर करती है. आने वाले समय में आप और भी बड़ी कामयाबी हासिल करें. ईश्वर आपका भला करे.

दरअसल, जीवी प्रकाश कुमार को डायेरक्टर राजकुमार पेरियासामी की फिल्म 'अमरन' के लिए सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है.

 
 
 
 
 
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जीवी प्रकाश कुमार ने जताया आभार

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सम्मान मिलने के बाद जीवी प्रकाश कुमार ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, '72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 'अमरन' के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत डायरेक्टर पाकर मैं बहुत खुश हूं और दिल से आभारी हूं. तीसरी बार ये पुरस्कार जीतना मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है. मैं इस सम्मान को पूरे दिल से स्वीकार करता हूं.

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उन्होंने इस सम्मान के लिए जूरी और चयन समिति का धन्यवाद किया. उन्होंने लिखा, 'मैं जूरी और चयन समिति का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. फिल्म के मेकर्स कमल हासन का खास धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका दिया. डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी का भी दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इस पूरे सफर में हमेशा मेरा साथ दिया.'

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Published at : 20 Jul 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
AR. Rahman GV Prakash Kumar Rajkumar Periasamy Amaran Movie
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