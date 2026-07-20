'10 साल से फिल्मों के नहीं मिले ऑफर', अर्चना पूरन सिंह का छलका दर्द, वजह का भी किया खुलासा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'10 साल से फिल्मों के नहीं मिले ऑफर', अर्चना पूरन सिंह का छलका दर्द, बोलीं- 'हमारी इंडस्ट्री बहुत अजीब है...'

'10 साल से फिल्मों के नहीं मिले ऑफर', अर्चना पूरन सिंह का छलका दर्द, बोलीं- 'हमारी इंडस्ट्री बहुत अजीब है...'

Archana Puran Singh On Films: अर्चना पूरन सिंह 'आदर्श बाल विद्यालय' से ओटीटी पर डेब्यू करने जा रही हैं. वहीं एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि 10 साल से उन्हें फिल्मों के ऑफर नहीं मिले हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 09:53 AM (IST)
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अर्चना पूरन सिंह 'द कपिल शर्मा शो' में बतौर जज नजर आती हैं. शो में उनके ठहाके बेहद फेमस हैं. एक्ट्रेस कॉमेडी शो से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं. टीवी के बिजी शेड्यूल की वजह से वे फिक्शनल कंटेंट (जैसे टीवी सीरियल या वेब सीरीज़) में काम नहीं कर पाईं.  हालांकि इस बीच अर्चना 'विकी विद्या का वो वाला वीडियो' और 'टोस्टर' जैसी फिल्मों में फी नजर आईँ और वे व्लॉगिंग करती भी दिखती हैं लेकिन एक्ट्रेस का कहना है कि उन्हें काफी लंबे समय से फिल्मों में काम नहीं मिला है.

नहीं मिल रहे हैं एक्टिंग के ऑफर
दरअसल न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू के दौरान अर्चना पूरन सिंह ने खुलासा किया, "मुझे ब्रांड एंडोर्समेंट के ऑफ़र तो मिलते हैं, लेकिन एक्टिंग के ऑफर अभी भी नहीं मिल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि 'टोस्टर' के बाद मेरे पास ऑफ़र की बाढ़ आ गई हो.”

अर्चना ने आगे कहा, "कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म के लिए मना कर दिया था, और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि यह थी कि मुझे रोल पसंद नहीं आया. अभी अच्छे रोल नहीं मिल रहे हैं. मैं सभी फिल्ममेकर्स के लिए वही बात दोहराना चाहूंगी. मैं एक्टिंग करना चाहती हूं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री बहुत अलग है और मुझे लगता है कि यह ठीक भी है."

10 साल से नहीं मिला फिल्मों में ऑफर
बता दें कि अर्चना ने रोहित शेट्टी की फिल्म 'बोल बच्चन' में काम किया था और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट भी साबित हुई थी लेकिन इसके बाद से एक्ट्रेस को फिल्मों में खास काम नहीं मिला. इसे लेकर अर्चना ने कहा, 'बोल बच्चन' के रिलीज़ होने के बाद, मुझे ट्रेड एनालिस्ट्स के फोन आए. उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑफ़र की बाढ़ आ जाएगी. मैंने उनसे कहा कि जैसे ही मुझे पहला ऑफर मिलेगा, मैं उन्हें फोन करूंगी, दस साल बीत गए और मुझे उन्हें फोन करने की कोई वजह नहीं मिली. उन दस सालों में मुझे एक भी ऑफर नहीं मिला, हमारी इंडस्ट्री बहुत अजीब है."

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अर्चना को फिल्मों में एक्टिंग के ऑफर क्यों नहीं मिल रहे?
फिल्मों में ऑफर न मिलने की वजह को लेकर अर्चना ने कहा, "इसके कई कारण हो सकते हैं. बहुत से फिल्ममेकर्स को लगता था कि मैं कॉमेडी शो करने में बिजी हूं और इसलिए, मैं उन्हें अपनी डेट्स नहीं दे पाऊंगी. जब मैं टीवी पर शो कर रही थी, तो मुझे जो कुछ फिल्में ऑफ़र होती थीं, मैं उन्हें भी नहीं कर पाती थी. मैं स्कॉटलैंड में 15 दिन का शेड्यूल नहीं कर सकती थी."

वेब सीरीज से करने जा रही हैं ओटीटी पर डेब्य
हालांकि अर्चना अब वेब सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' से ओटीटी पर डेब्यू करने जा रही हैं. इसे लेकर एक्ट्रेस ने कहा, "यह मेरे लिए एक शानदार मौका है. स्ट्रीमिंग फिक्शन की दुनिया में कदम रखने का यह मेरे लिए एक बेहतरीन जरिया है. अब तक मैं ओटीटी पर नॉन-फिक्शन शो ('द ग्रेट इंडियन कपिल शो') कर रही थी. यह उस तरह का काम नहीं है जैसा आपने मुझे पहले करते देखा है. इसका क्रेडिज सीरीज के मेकर्स को जाता है."

ये भी पढ़ें:-Sunday Box Office Collection: संडे को बॉक्स ऑफिस पर 'द ओडिसी' ने मचाई तबाही, 'धमाल 4' का भी चला जादू, जानें- 'अल्फा' सहित बाकी फिल्मों का हाल

 

Published at : 20 Jul 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Archana Puran Singh Bol Bachchan Aadarsh Baal Vidyalaya
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