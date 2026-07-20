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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसनी देओल ने काटा केक, 'इक्का' की सक्सेस पार्टी में दीया मिर्जा सहित पूरी स्टारकास्ट ने की खूब मस्ती

सनी देओल ने काटा केक, 'इक्का' की सक्सेस पार्टी में दीया मिर्जा सहित पूरी स्टारकास्ट ने की खूब मस्ती

Ikka success Party: बीती रात फिल्म 'इक्का' की सक्सेस पार्टी रखी गई. जहां कई सितारे शामिल हुए. पार्टी में सनी देओले से लेकर दिया मिर्जा तक ने अपने स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचा.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 20 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Ikka success Party: बीती रात फिल्म 'इक्का' की सक्सेस पार्टी रखी गई. जहां कई सितारे शामिल हुए. पार्टी में सनी देओले से लेकर दिया मिर्जा तक ने अपने स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचा.

फिल्म 'इक्का' की कल सक्सेस पार्टी रखी गई, जहां सनी देओल, दीया मिर्जा समेत फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने शानदार अंदाज में शिरकत कर महफिल लूट ली. आइए देखते हैं तस्वीरें.

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फिल्म इक्का 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी. वहीं कल फिल्म की सक्सेस पार्टी राखी गई.
फिल्म इक्का 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी. वहीं कल फिल्म की सक्सेस पार्टी राखी गई.
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पार्टी में सनी देओल ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. इस दौरान वो लाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पेंट पहने नजर आए. उन्होंने पैप्स को पोज भी दिए.
पार्टी में सनी देओल ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. इस दौरान वो लाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पेंट पहने नजर आए. उन्होंने पैप्स को पोज भी दिए.
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फिल्म की एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने भी पार्टी में शिरकत की. इस दौरान वो व्हाइट एंड ब्लैक सूट पहने नजर आई. एथनिक लुक में वो काफी खूबसूरत दिख रही थी.
फिल्म की एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने भी पार्टी में शिरकत की. इस दौरान वो व्हाइट एंड ब्लैक सूट पहने नजर आई. एथनिक लुक में वो काफी खूबसूरत दिख रही थी.
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संजीदा शेख भी पार्टी में शामिल हुईं. इस दौरान एक्ट्रेस ब्लैक स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहने स्टाइलिश लुक में नजर आई.
संजीदा शेख भी पार्टी में शामिल हुईं. इस दौरान एक्ट्रेस ब्लैक स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहने स्टाइलिश लुक में नजर आई.
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फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा भी सक्सेस पार्टी में अपनी पत्नी संग पहुंचे. दोनों ने पैप्स को खूब पोज दिए हैं.
फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा भी सक्सेस पार्टी में अपनी पत्नी संग पहुंचे. दोनों ने पैप्स को खूब पोज दिए हैं.
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एक्टर शिशिर शर्मा भी सक्सेस पार्टी में शामिल हुए. कैजुअल लुक में उन्होंने पैप्स को खूब पोज दिए हैं.
एक्टर शिशिर शर्मा भी सक्सेस पार्टी में शामिल हुए. कैजुअल लुक में उन्होंने पैप्स को खूब पोज दिए हैं.
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पार्टी में पूरी स्टारकास्ट ने जमकर मस्ती की. सनी देओल ने पार्टी में केक भी कट किया.
पार्टी में पूरी स्टारकास्ट ने जमकर मस्ती की. सनी देओल ने पार्टी में केक भी कट किया.
Published at : 20 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Dia Mirza Sunny Deol Ikka

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