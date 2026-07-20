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सनी देओल ने काटा केक, 'इक्का' की सक्सेस पार्टी में दीया मिर्जा सहित पूरी स्टारकास्ट ने की खूब मस्ती
Ikka success Party: बीती रात फिल्म 'इक्का' की सक्सेस पार्टी रखी गई. जहां कई सितारे शामिल हुए. पार्टी में सनी देओले से लेकर दिया मिर्जा तक ने अपने स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचा.
फिल्म 'इक्का' की कल सक्सेस पार्टी रखी गई, जहां सनी देओल, दीया मिर्जा समेत फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने शानदार अंदाज में शिरकत कर महफिल लूट ली. आइए देखते हैं तस्वीरें.
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Published at : 20 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Tags :Dia Mirza Sunny Deol Ikka
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