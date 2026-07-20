'मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से...', गौरी स्प्रैट संग आमिर खान की तीसरी शादी पर बोले अन्नू कपूर

एक्टर अनु कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'उत्तर दा पुत्तर' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की अनोखी कहानी और पोस्टर ने पहले ही फैंस को एक्साइटेड कर दिया हैं. इसी बीच अनु कपूर एक इंटरव्यू में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर बात की. हालांकि उनसे जब उनकी शादी और आमिर खान की तीसरी शादी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसपर कोई टिप्पणी न करते हुए खुलकर बात की.

अनु ने की 3 बार शादी

एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में जब अनु कपूर से पूछा गया कि 'आपने एक विवाह किया, लेकिन तलाक हो गया. फिर आपने दूसरी शादी की और अलग हो गए. हालांकि आपने अपनी पहली पत्नी से फिर शादी कर ली.' इसके जवाब में अनु ने जवाब दिया, 'मैंने किससे विवाह किया है और कितना विवाह किया है, ये इसका मतलब किसी से नहीं होना चाहिए. जब तक मैं समाज और देश के अहितकारी कोई काम नहीं कर रहा हूं.'

आमिर खान को लेकर कही बड़ी बात

वहीं जब उनसे आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'उन्होंने कोई गाली तो नहीं दी न. आमिर खान को इसका कोई अफसोस नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी बनी होगी. हालांकि आमिर खान ने जो किया कानूनी रूप से किया इसीलिए बस खत्म हो गई. मैंने जितना भी सुना है कि उनकी शादी में उनके बच्चे और दोनों पत्नियां शामिल थी. ये मैच्योरिटी की निशानी है और मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है?'

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कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि अनु कपूर की आने वाली फिल्म 'उत्तर दा पुत्तर' 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर उन्हें दर्शकों से बहुत उम्मीदें है. फिल्म की कहानी किस्मत और कर्म पर बनी है, जिसमें कॉमेडी के साथ अंधविश्वास, वास्तु और सच्चाई के बीच के अंतर को दिखाया जाएगा. फिल्म को रविंदर सिवाच ने निर्देशित किया है और इसके निर्माता संदीप कपूर और प्रिया कपूर हैं. फिल्म में अनु कपूर के अलावा बृजेंद्र काला, पवन मल्होत्रा और रुकसार रहमान जैसे कलाकार नजर आएंगे.

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अनु कपूर की शादी

वहीं बात करें अनु कपूर की लव लाइफ की, तो उन्होंने 1992 में अमेरिकी महिला अनुपमा से शादी की, जो उनसे 13 साल छोटी थी. हालांकि अगले साल ही उनका तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने 1995 में अरूणिता मुखर्जी से दूसरी शादी की. लेकिन अनु अपनी पहली पत्नी के बहुत करीब थे और छुपकर मिला करते थे, जिस वजह से अरुणिता ने उन्हें 2008 में तलाक दे दिया. फिर अनु ने अनुपमा से उसी साल शादी कर ली.

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