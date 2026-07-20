INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से...', गौरी स्प्रैट संग आमिर खान की तीसरी शादी पर बोले अन्नू कपूर

'मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से...', गौरी स्प्रैट संग आमिर खान की तीसरी शादी पर बोले अन्नू कपूर

Annu Kapoor on Aamir Khan Third Marriage: अन्नू कपूर की फिल्म 'उत्तर दा पुत्तर' जल्द ही रिलीज होने वाली हैं. इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में आमिर खान की तीसरी शादी पर बड़ी बात कही और खुलकर बयान दिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर अनु कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'उत्तर दा पुत्तर' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की अनोखी कहानी और पोस्टर ने पहले ही फैंस को एक्साइटेड कर दिया हैं. इसी बीच अनु कपूर एक इंटरव्यू में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर बात की. हालांकि उनसे जब उनकी शादी और आमिर खान की तीसरी शादी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसपर कोई टिप्पणी न करते हुए खुलकर बात की. 

अनु ने की 3 बार शादी

एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में जब अनु कपूर से पूछा गया कि 'आपने एक विवाह किया, लेकिन तलाक हो गया. फिर आपने दूसरी शादी की और अलग हो गए. हालांकि आपने अपनी पहली पत्नी से फिर शादी कर ली.' इसके जवाब में अनु ने जवाब दिया, 'मैंने किससे विवाह किया है और कितना विवाह किया है, ये इसका मतलब किसी से नहीं होना चाहिए. जब तक मैं समाज और देश के अहितकारी कोई काम नहीं कर रहा हूं.' 

आमिर खान को लेकर कही बड़ी बात 

वहीं जब उनसे आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'उन्होंने कोई गाली तो नहीं दी न. आमिर खान को इसका कोई अफसोस नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी बनी होगी. हालांकि आमिर खान ने जो किया कानूनी रूप से किया इसीलिए बस खत्म हो गई. मैंने जितना भी सुना है कि उनकी शादी में उनके बच्चे और दोनों पत्नियां शामिल थी. ये मैच्योरिटी की निशानी है और मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है?'

ये भी पढ़ें: ममूटी और धनुष ने साथ में मनाया नेशनल अवॉर्ड जीतने का जश्न, सेट पर काटा केक, देखें तस्वीरें

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि अनु कपूर की आने वाली फिल्म 'उत्तर दा पुत्तर' 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर उन्हें दर्शकों से बहुत उम्मीदें है. फिल्म की कहानी किस्मत और कर्म पर बनी है, जिसमें कॉमेडी के साथ अंधविश्वास, वास्तु और सच्चाई के बीच के अंतर को दिखाया जाएगा. फिल्म को रविंदर सिवाच ने निर्देशित किया है और इसके निर्माता संदीप कपूर और प्रिया कपूर हैं. फिल्म में अनु कपूर के अलावा बृजेंद्र काला, पवन मल्होत्रा और रुकसार रहमान जैसे कलाकार नजर आएंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Promodome Motion Pictures (@promodomemotionpictures)

अनु कपूर की शादी

वहीं बात करें अनु कपूर की लव लाइफ की, तो उन्होंने 1992 में अमेरिकी महिला अनुपमा से शादी की, जो उनसे 13 साल छोटी थी. हालांकि अगले साल ही उनका तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने 1995 में अरूणिता मुखर्जी से दूसरी शादी की. लेकिन अनु अपनी पहली पत्नी के बहुत करीब थे और छुपकर मिला करते थे, जिस वजह से अरुणिता ने उन्हें 2008 में तलाक दे दिया. फिर अनु ने अनुपमा से उसी साल शादी कर ली.

ये भी पढ़ें: 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक, रणबीर कपूर का एंट्री सीन हुआ वायरल, मेकर्स ने उठाया ये कदम

और पढ़ें
Published at : 20 Jul 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Annu Kapoor Aamir Khan Third Marriage Uttar Da Puttar Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से...', गौरी स्प्रैट संग आमिर खान की तीसरी शादी पर बोले अन्नू कपूर
'मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से...', गौरी स्प्रैट संग आमिर खान की तीसरी शादी पर बोले अन्नू कपूर
बॉलीवुड
मलाइका अरोड़ा के बाद अब लैला मजनू की इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे अर्जुन कपूर? अफवाहों पर आया रिएक्शन
मलाइका अरोड़ा के बाद अब लैला मजनू की इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे अर्जुन कपूर? अफवाहों पर आया रिएक्शन
बॉलीवुड
Jana Nayagan Advance Booking Day 1: धुआंधार हो रही 'जना नायकन' की एडवांस बुकिंग, रिलीज से पहले ही कमा डाले करोड़ों, बना दिया इतना तगड़ा रिकॉर्ड
धुआंधार हो रही 'जना नायकन' की एडवांस बुकिंग, रिलीज से पहले ही कमा डाले करोड़ों
बॉलीवुड
CJP के प्रोटेस्ट में शामिल हुईं शबाना आजमी, बॉलीवुड की चुप्पी के सवालों पर बोलीं- 'मुद्दे से ध्यान मत भटकाइए'
CJP के प्रोटेस्ट में शामिल हुईं शबाना आजमी, बॉलीवुड की चुप्पी के सवालों पर कही ये बात
Advertisement

वीडियोज

Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Hydrogen Train News:न डीजल,न बिजली! भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन! इंजन का राज जानकर रह जाएंगे हैरान!
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने पहली बार साझा किया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज
'आधा हिंदुस्तान शूट किया'... Shehnaaz Gill ने बताई अपनी नई फिल्म की grandness की असली वजह
Mercedes G Wagon से BMW XM तक: Ritika Ahuja ने खोले अपने Dream Garage के राज, बोलीं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश का बड़ा दावा
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
इंग्लैंड में गेंदबाजों की गलती से हारी टीम इंडिया? रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उन्होंने बहुत ज्यादा...'
गेंदबाजों की गलती से हारी टीम इंडिया? रोहित ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उन्होंने बहुत ज्यादा...'
इंडिया
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हुकूमतों का घमंड-गुरूर...इंकलाब तब आता है', संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव
'हुकूमतों का घमंड-गुरूर...इंकलाब तब आता है', संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव
बॉलीवुड
मलाइका अरोड़ा के बाद अब लैला मजनू की इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे अर्जुन कपूर? अफवाहों पर आया रिएक्शन
मलाइका अरोड़ा के बाद अब लैला मजनू की इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे अर्जुन कपूर? अफवाहों पर आया रिएक्शन
शिक्षा
NEET UG Result 2026 Controversy: सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget