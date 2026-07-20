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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकितनी पढ़ी-लिखी हैं 'रामायण' की सीता? डॉक्टर बनने चली थीं साई पल्लवी, फिर ऐसे बनीं एक्ट्रेस

कितनी पढ़ी-लिखी हैं 'रामायण' की सीता? डॉक्टर बनने चली थीं साई पल्लवी, फिर ऐसे बनीं एक्ट्रेस

Sai Plallavi Education: अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं फिल्म में एक्ट्रेस साई पल्लवी सीता मां का रोल प्ले करने वाली हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 20 Jul 2026 12:38 PM (IST)
Sai Plallavi Education: अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं फिल्म में एक्ट्रेस साई पल्लवी सीता मां का रोल प्ले करने वाली हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर साई पल्लवी का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है. डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली साई ने आखिर कैसे फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं आइए जानते हैं.

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साई पल्लवी का जन्म 9 मई, 1992 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक बडगा परिवार में हुआ था. साई पल्लवी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोयंबटूर के एविला कॉन्वेंट स्कूल से की है.
साई पल्लवी का जन्म 9 मई, 1992 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक बडगा परिवार में हुआ था. साई पल्लवी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोयंबटूर के एविला कॉन्वेंट स्कूल से की है.
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इसके बाद उन्होंने मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाया. एक्ट्रेस ने साल 2016 में जॉर्जिया की त्बिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल की है.
इसके बाद उन्होंने मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाया. एक्ट्रेस ने साल 2016 में जॉर्जिया की त्बिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल की है.
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मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद, उन्होंने अपने बेहतरीन डांस और एक्टिंग के जुनून के कारण फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया.
मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद, उन्होंने अपने बेहतरीन डांस और एक्टिंग के जुनून के कारण फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया.
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साई पल्लवी ने बतौर बैकग्राउंड डांसर अपना करियर शुरू किया. वो कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट्स के तौर पर काम कर चुकी हैं.
साई पल्लवी ने बतौर बैकग्राउंड डांसर अपना करियर शुरू किया. वो कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट्स के तौर पर काम कर चुकी हैं.
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साई पल्लवी को असली पहचान साल 2015 में आई मलयालम फिल्म 'प्रेमम' में से मिली. इसके बाद उन्होंने साउथ सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में की.
साई पल्लवी को असली पहचान साल 2015 में आई मलयालम फिल्म 'प्रेमम' में से मिली. इसके बाद उन्होंने साउथ सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में की.
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साउथ सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के बाद साई पल्लवी बॉलीवुड में भी कदम रख चुकी हैं. हाल ही में वो फिल्म 'एक दिन' में नजर आई थीं.
साउथ सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के बाद साई पल्लवी बॉलीवुड में भी कदम रख चुकी हैं. हाल ही में वो फिल्म 'एक दिन' में नजर आई थीं.
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वहीं अब एक्ट्रेस अपकमिंग फिल्म रामायण में मां सीता के किरदार में दिखाई देंगी. वही रणबीर कपूर भगवान राम का रोल प्ले करेंगे.
वहीं अब एक्ट्रेस अपकमिंग फिल्म रामायण में मां सीता के किरदार में दिखाई देंगी. वही रणबीर कपूर भगवान राम का रोल प्ले करेंगे.
Published at : 20 Jul 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
:Ramayana Sai Pallavi

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