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कितनी पढ़ी-लिखी हैं 'रामायण' की सीता? डॉक्टर बनने चली थीं साई पल्लवी, फिर ऐसे बनीं एक्ट्रेस
Sai Plallavi Education: अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं फिल्म में एक्ट्रेस साई पल्लवी सीता मां का रोल प्ले करने वाली हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं.
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर साई पल्लवी का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है. डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली साई ने आखिर कैसे फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं आइए जानते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 12:38 PM (IST)
Tags ::Ramayana Sai Pallavi
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