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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'श्री राम भूमि' का पहला शेड्यूल पूरा कर भावुक हुए अनुपम खेर, बोले- 'मेरा एक हिस्सा अयोध्या में रह गया'

'श्री राम भूमि' का पहला शेड्यूल पूरा कर भावुक हुए अनुपम खेर, बोले- 'मेरा एक हिस्सा अयोध्या में रह गया'

Anupam Kher Post: अयोध्या में 'श्री राम भूमि' की शूटिंग पूरी करने के बाद अनुपम खेर ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर की. उन्होंने कहा कि अयोध्या से लौटते समय उन्हें लगा, जैसे एक हिस्सा हमेशा वहीं रह गया हो.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 17 Jul 2026 02:57 PM (IST)
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दिग्गज एक्टर अनुपम खेर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'श्री राम भूमि' को लेकर लगातार चर्चा में हैं. उन्होंने अयोध्या में फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है. इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अयोध्या में बिताए अपने खास एक्सपीरियंस शेयर किए. एक्टर ने कहा कि अयोध्या से लौटते समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका एक हिस्सा वहीं रह गया हो. चलिए जानते हैं आखिर अनुपम खेर ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा.

पोस्ट में कही दिल की बात

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'फिल्म 'श्री राम भूमि' का पहला शूटिंग शेड्यूल पूरा करके अयोध्या से लौट रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो ऐसा लग रहा है कि मेरा एक हिस्सा यहीं रह गया है. मैं अपने साथ सिर्फ खूबसूरत यादें ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म को और करीब से समझने का मौका और इस बात की खुशी भी लेकर जा रहा हूं कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा हूं, जो इतिहास और आस्था की कहानी को पूरी ईमानदारी से दिखाने की कोशिश कर रही है.'

 
 
 
 
 
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अयोध्या को बताया खास जगह

अनुपम खेर ने आगे अयोध्या के लिए अपनी इमोशंनस को व्यक्त करते हुए लिखा, 'अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक अनुभूति है. यहां की हर गली, हर मोड़, हर घर, हर मंदिर और यहां की हर सांस में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है-श्री राम.'

उन्होंने कहा, 'श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन, यहां के लोगों का स्नेह, और इस पावन भूमि की ऊर्जा ने मुझे एक एक्टर के साथ-साथ एक इंसान के रूप में भी बहुत कुछ सिखाकर गया है. मुझे पूरा भरोसा है कि अयोध्या हमेशा मेरी यादों और दिल में रहेगी.'

टीम और अयोध्या के लोगों को कहा धन्यवाद

अनुपम खेर ने अपने पोस्ट के आखिर में अयोध्या के लोगों और फिल्म की पूरी टीम का दिल से आभार जताया. उन्होंने लिखा, 'अयोध्या के सभी लोगों का दिल से धन्यवाद. संतों को जिनसे मुझे आशीर्वाद मिला. मेरे दोस्त यतीन्द्र और मंजरी मिश्रा का उनके प्यार और मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद. फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह, सिनेमैटोग्राफर असीम बजाज और पूरी यूनिट के सभी सदस्यों का भी आभार, जिन्होंने इस खास सफर का हिस्सा बनने का मौका दिया. धन्यवाद अयोध्या. फिर मिलेंगे.'

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फिल्म में निभाएंगे अशोक सिंघल का किरदार

बता दें कि 'श्री राम भूमि' अयोध्या में बने राम मंदिर और उससे जुड़े कई सालों के घटनाक्रम पर आधारित फिल्म है. इस फिल्म में अनुपम खेर, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के दिवंगत नेता अशोक सिंघल का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में उनके साथ ऋत्विक भौमिक और अमृता खानविलकर भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

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Published at : 17 Jul 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Anupam Kher Shri Ram Bhoomi Movie
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