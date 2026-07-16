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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'देश अमीर लोग चला रहे हैं', गरीब वाले बयान पर कायम हैं माधुरी ग्रोवर, ट्रोलर्स को दिया ये जवाब

'देश अमीर लोग चला रहे हैं', गरीब वाले बयान पर कायम हैं माधुरी ग्रोवर, ट्रोलर्स को दिया ये जवाब

'लॉक अप 2' से बाहर होने के बाद माधुरी ग्रोवर अपने विवादित बयान पर बात की. तेजस्वी प्रकाश के साथ चैट में उन्होंने कहा कि वो गरीबों को लेकर दिए अपने स्टैंट पर कायम हैं, जानें क्या कहा

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 16 Jul 2026 11:26 AM (IST)
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नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप 2' से बाहर होने के बाद बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर की पत्नी और बिजनेसवुमन माधुरी ग्रोवर एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं. शो के दौरान गरीबों और बच्चों को लेकर दिए गए उनके बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई थी. अब एलिमिनेशन के बाद तेजस्वी प्रकाश के साथ बातचीत में उन्होंने अपने बयान का बचाव करते हुए दोबारा वही बात दोहराई है.

'गरीब ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी'
नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर तेजस्वी प्रकाश से बातचीत के दौरान माधुरी ग्रोवर से उनके वायरल बयान पर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा, 'बहस किस बारे में है? मैंने किसी से बच्चे पैदा न करने के लिए नहीं कहा. आज की पीढ़ी वैसे भी कम बच्चे पैदा कर रही है. हमारी सिर्फ इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे, उतनी अमीरी बढ़ेगी और जितने गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे, उतनी गरीबी बढ़ेगी.' 

देश अमीर लोग चला रहे हैं...
जब तेजस्वी ने कहा कि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है और इसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है, तब भी माधुरी अपने बयान पर कायम रहीं. उन्होंने कहा, 'देश अमीर लोग चला रहे हैं. रोजगार कौन दे रहा है? क्या आपको लगता है कि गरीब लोग देश चला रहे हैं?'

तेजस्वी प्रकाश ने की माधुरी ग्रोवर को समझाने की कोशिश
शो के दौरान तेजस्वी ने माधुरी ग्रोवर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माधुरी कुछ सुनने के मुड में नहीं थीं. उन्होंने कहा, 'अगर गरीब देश चला रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस देश को गरीब लोग चलाते हैं? इसे कौन चलाता है? क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? नहीं.'

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तेजस्वी ने जब सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना का जिक्र किया तो माधुरी ने कहा, 'सोशल मीडिया पर लोगों को बेचारे बनने का बहुत शौक है. अरे हमें गरीब बोल दिया. अगर आप खुद को गरीब समझेंगे, तो आपको वैसा ही महसूस होगा.'

'लॉक अप 2' में माधुरी ग्रोवर ने क्या कहा?
'लॉक अप 2' में माधुरी ग्रोवर ने अपने परिवार से जुड़ा एक राज शेयर करते हुए बताया था कि वो और उनके पति अश्नीर ग्रोवर तीसरा बच्चा चाहते थे, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था. इसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, 'तीसरा बच्चा आपको जवान रखता है. शाहरुख खान समेत कई अमीर लोगों के तीन बच्चे हैं. 'हम दो हमारे दो' का नियम सब पर लागू नहीं होता. जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे, उतनी अमीरी बढ़ेगी और जितने गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे, उतनी गरीबी बढ़ेगी.'

बता दें कि 'लॉक अप 2' को रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं. शो के नए एपिसोड हर शनिवार से बुधवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होते हैं. माधुरी के अलावा इस शो से सुनीता आहूजा और रियाज अली एविक्ट हो चुके हैं. 

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Published at : 16 Jul 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Tejasswi Prakash Madhuri Grover
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