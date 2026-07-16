अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी सालों बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने की तैयारी कर रही है. दरअसल ये दोनों स्टार्स प्रियदर्शन की अपकमिंग फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे. इस फिल्म की अनाउंसेंट के बाद से ही फैंस इसे लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. वहीं मेकर्स ने बीते दिन 'हैवान' का फर्स्ट लुक जारी कर दिया और अक्षय कुमार और सैफ अली खान का लुक भी रिवील कर दिया गया है. इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है.

'हैवान' का फर्स्ट लुक है धांसू

बता दें कि अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के फर्स्ट लुक का पोस्टर शेयर किया है. पोस्टर में अक्षय ने बीनी (टोपी) पहनी हुई है और उनकी आंखें ढकी हुई हैं. पोस्टर पर लिखा है, "बदला सब कुछ देखता है. " दूसरे पोस्टर में सैफ सीधे कैमरे की ओर देख रहे हैं और उस पर लिखा है: "हर इंद्रिय एक हथियार है." दोनों पोस्टर उनके किरदारों के बारे में हिंट दे रहे हैं. रेड कलर के पोस्टर में अक्षय खतरनाक अंदाज में मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में कब्रिस्तान में कोई जल रहा है. वहीं, सैफ के पीले रंग के पोस्टर में वे पूरी तरह फोकस में दिख रहे हैं. दोनों का एक साथ वाला पोस्टर भी है जिसमें एक बच्चा टेडी बियर पकड़े हुए है, जो शायद कहानी का अहम हिस्सा है.

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कब रिलीज होगी 'हैवान'?

इन पोस्टर्स को शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की है. कैप्शन में लिखा है, "सब कुछ दिखता है, कुछ भी छूटता नहीं, हैवानियत अब नहीं रुकेगी! हैवान 11 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है!"

'हैवान' के बारे में

'हैवान' के डायरेक्टर प्रियदर्शन हैं और इसे केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के बैनर तले वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. सैफ और अक्षय स्टारर इस फिल्म में बोमन ईरानी, ​​सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

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