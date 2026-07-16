INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHaiwaan First Look out: 'हैवानियत अब नहीं रूकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म

Haiwaan First Look out: 'हैवानियत अब नहीं रूकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म

Haiwaan Release Date: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की अच अवेटेड फिल्म 'हैवान' का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है जो काफी दमदार है. वहीं मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी सालों बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने की तैयारी कर रही है. दरअसल ये दोनों स्टार्स प्रियदर्शन की अपकमिंग फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे. इस फिल्म की अनाउंसेंट के बाद से ही फैंस इसे लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. वहीं मेकर्स ने बीते दिन 'हैवान' का फर्स्ट लुक जारी कर दिया और अक्षय कुमार और सैफ अली खान का लुक भी रिवील कर दिया गया है.  इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है.

'हैवान' का फर्स्ट लुक है धांसू
बता दें कि अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के फर्स्ट लुक का पोस्टर शेयर किया है. पोस्टर में अक्षय ने बीनी (टोपी) पहनी हुई है और उनकी आंखें ढकी हुई हैं. पोस्टर पर लिखा है, "बदला सब कुछ देखता है. " दूसरे पोस्टर में सैफ सीधे कैमरे की ओर देख रहे हैं और उस पर लिखा है: "हर इंद्रिय एक हथियार है." दोनों पोस्टर उनके किरदारों के बारे में हिंट दे रहे हैं. रेड कलर के पोस्टर में अक्षय खतरनाक अंदाज में मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में कब्रिस्तान में कोई जल रहा है. वहीं, सैफ के पीले रंग के पोस्टर में वे पूरी तरह फोकस में दिख रहे हैं. दोनों का एक साथ वाला पोस्टर भी है जिसमें एक बच्चा टेडी बियर पकड़े हुए है, जो शायद कहानी का अहम हिस्सा है.

ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: ओटीटी पर इस फ्राइडे रिलीज हो रहीं क्राइम थ्रिलर से लेकर हॉरर K ड्रामा तक 8 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंजवॉच

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

कब रिलीज होगी 'हैवान'? 
इन पोस्टर्स को शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की है. कैप्शन में लिखा है, "सब कुछ दिखता है, कुछ भी छूटता नहीं, हैवानियत अब नहीं रुकेगी! हैवान 11 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है!"

'हैवान' के बारे में
'हैवान' के डायरेक्टर प्रियदर्शन हैं और इसे केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के बैनर तले वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. सैफ और अक्षय स्टारर इस फिल्म में बोमन ईरानी, ​​सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें:-Wednesday BO Collection: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर हावी रही 'धमाल 4', 'अल्फा' और 'वेलकम टू द जंगल' का बुरा हाल, जानें- कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 16 Jul 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Priyadarshan SAIF ALI KHAN Haiwaan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Haiwaan First Look out: 'हैवानियत अब नहीं रूकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
'हैवानियत अब नहीं रूकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 6: ‘धमाल 4’ ने 6ठे दिन भी काटा गदर, 'अल्फा', 'पेद्दी' से 'कॉकटेल 2' तक 30 फिल्मों को तोड़ा रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
‘धमाल 4’ ने छठे दिन काटा गदर, 'अल्फा' से 'पेद्दी' तक 30 फिल्मों को दी मात, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
Tina Ahuja Birthday: गोविंदा के कारण तबाह हुआ बेटी टीना आहूजा का करियर? डेब्यू के वक्त होता था ऐसा बर्ताव
गोविंदा के कारण तबाह हुआ बेटी टीना आहूजा का करियर? होता था ऐसा बर्ताव
बॉलीवुड
Katrina Kaif Birthday: सलमान-शाहरुख या आमिर खान...कैटरीना कैफ ने किस सुपरस्टार संग दी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर?
सलमान-शाहरुख या आमिर...कैटरीना कैफ ने किस सुपरस्टार संग दी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर?
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
इंडिया
NEET में 5 लाख की डील, 111 सवाल और कोचिंग कनेक्शन... CBI ने खोली परत-दर-परत साजिश
NEET में 5 लाख की डील, 111 सवाल और कोचिंग कनेक्शन... CBI ने खोली परत-दर-परत साजिश
क्रिकेट
गंभीर के फैसलों पर उठे सवाल, आयरलैंड-इंग्लैंड में हार के बाद एबी डिविलियर्स ने टीम इंडिया को सुनाई खरी-खरी
गंभीर के फैसलों पर उठे सवाल, आयरलैंड-इंग्लैंड में हार के बाद एबी डिविलियर्स ने टीम इंडिया को सुनाई खरी-खरी
टेलीविजन
प्यार, शादी और फिर धोखा... बेहद फिल्मी रही जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी
प्यार, शादी और फिर धोखा... बेहद फिल्मी रही जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी
विश्व
'नहीं मिलेगी जीत...', ट्रंप के पूर्व रक्षा प्रमुख की अमेरिका को चेतावनी, ईरान को लेकर क्या कहा?
'नहीं मिलेगी जीत...', ट्रंप के पूर्व रक्षा प्रमुख की अमेरिका को चेतावनी, ईरान को लेकर क्या कहा?
बिहार
यूपी चुनाव से पहले मायावती की राह चले चिराग पासवान! दोहरा दी बसपा चीफ की सालों पुरानी मांग
यूपी चुनाव से पहले मायावती की राह चले चिराग पासवान! दोहरा दी बसपा चीफ की सालों पुरानी मांग
शिक्षा
IIT online Courses: घर बैठे IIT से कर सकते हैं ये सीक्रेट कोर्स, कोई नहीं बताएगा इनके बारे में, बन जाएगी जिंदगी
घर बैठे IIT से कर सकते हैं ये सीक्रेट कोर्स, कोई नहीं बताएगा इनके बारे में, बन जाएगी जिंदगी
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget