बॉलीवुड के सदी के महानायक कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन पिछले कुछ दिनों अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में थे. 20 मई की रात खबरें आईं कि वो मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी तबीयत खराब है, लेकिन अमिताभ अपने रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे. अब इस बीच बिग बी ने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से एक तस्वीर पोस्ट की है.

अमिताभ बच्चन ने शेयर की तस्वीर

अमिताभ ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में फिल्म के सेट से अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो एक दरवाजे से अंदर आते दिख रहे हैं. उन्होंने काला बंदगला (नेहरू जैकेट स्टाइल) पहना हुआ है और उनका लुक काफी गंभीर और इंटेंस लग रहा है. पीछे एक व्यक्ति खड़ा है और साइड में एक कैमरा भी दिखाई दे रहा है. बिग बी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

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काम ही मेरी जुबान है- अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'काम, काम, काम... और ज़्यादा काम... काम ही मेरी ज़ुबान है... काम ही वो चीज़ है, जो ग्रोथ, खुशी और आत्म-सम्मान को ज़ाहिर करती है.' इसके अलावा अमिताभ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनका एक स्टाइलिश और कूल अंदाज देखने को मिल रहा है. उन्होंने मल्टीकलर जैकेट पहनी हुई है और आंखों पर येलो-टिंटेड ग्लासेस लगाए हैं.

T 5752 - 'cuppa tea and biscuits pic.twitter.com/VxCKEANTII — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 25, 2026

83 की उम्र में भी खूब एक्टिव हैं बिग बी

बिग बी टेबल के पास खड़े हैं और एक हाथ में कप और दूसरे हाथ में बिस्किट पकड़े हुए दिख रहे हैं. अमिताभ ने कैप्शन में लिखा, 'एक कप चाय और बिस्किट.' बता दें कि अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी अपने काम को लेकर काफी एक्टिव हैं. वो इस उम्र में भी एक्टिंग कर रहे हैं.

ये हैं अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल को लेकर चर्चा में हैं. फैंस इस फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसका निर्देशन नाग अश्विन कर रहे हैं. इसके अलावा बिग बी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' में भी नजर आएंगे. इसमें वो जटायु का रोल प्ले करने वाले हैं.

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