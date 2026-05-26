रणवीर सिंह ने क्यों छोड़ी थी डॉन 3? 'धुरंधर 2' एक्टर और फरहान के बीच क्या था विवाद? जानें- सब

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी धुरंधर फ्रेंचाइजी की सुपर सक्सेस का जश्न मना रहे थे. लेकिन उनके इस जश्न में खलल पल गया है. दरअसल एक्टर को फरहान अख्तर की डॉन 3 छोड़ना भारी पड़ गया है. शुरुआत में ये मामला कास्टिंग में मामूली बदलाव जैसा लग रहा था लेकिन अब ये कानूनी दांव-पेच में बदल गया है. दरअसल फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एक्टर से मुआवजे के तौर पर 45 करोड़ रुपये की मांग की है. इतना ही नहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज़ (FWICE) ने रणवीर सिंह के खिलाफ को-ऑपरेशन का आदेश जारी किया है. लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रणवीर सिंह ने डॉन 3 क्यों छोड़ी? उनके और फरहान के बीच क्या विवाद हुआ था? चलिए इस रिपोर्ट में सब कुछ जानते हैं. आइए जानते हैं।

क्या रणवीर सिंह ने क्यों छोड़ी थी डॉन 3?

बता साल 2023 की है. उस समय डॉन फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट की अनाउमेंट हुई थी और साथ ही रणवीर सिंह को ऑफिशियली फिल्म में डॉन के किरदार के लिए लीड रोल में लेने की भी घोषणा भी की गई थी.इससे पहले इस फ्रेंचाइजी में डॉन का रोल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान निभा चुके थे. एक प्रमोशनल वीडियो ने ऑनलाइन जबरदस्त चर्चा बटोरी थी. हालांकि इस प्रोजेक्ट में देरी होती चली गई.

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रणवीर और फरहान के बीच किस बात पर हुआ विवाद?

बाद में कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रणवीर सिंह ने फिल्म मेकर्स के साथ क्रिएटिव मतभेदों के चलते फिल्म छोड़ दी थी. वहीं फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि रणवीर सिंह किरदार का एक ज्यादा डार्कर और अग्रेसिव वर्जन चाहते थे, जिसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और वॉयलेंस भी ज्यादा हो, जबकि फरहान अख्तर कथित तौर पर फ्रैंचाइज़ी के लिए अपने ओरिजनल विजन के करीब रहना चाहते थे. कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि रणवीर सिंह प्रोडक्शन में बार-बार हो रही देरी और फाइनल स्क्रिप्ट के तैयार न होने से नाखुश थे. हालांकि, गौर करने वाली बात ये है कि कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ने को लेकर कोई ऑफशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की.

फरहान ने रणवीर के डॉन 3 छोड़ने पर क्या कहा था?

बता दें कि इस साल की शुरुआत में, फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के साथ अपने मतभेद के बारे में खुलकर बात की थी. एक्टर-डायरेक्टर ने हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा था, "मैंने जो सीखा है वह यह है कि अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद करनी चाहिए. जब ​​तक आप इसे फिल्म में नहीं देख लेते, तब तक किसी भी चीज को श्योर नहीं माना जा सकता." उन्होंने आगे कहा था कि फिल्मों में उनका सफर अब तक अविश्वसनीय रहा है, और वह समझते हैं कि चैलेंजिंग फेज आते रहते हैं, और वह इसे एक्सेप्ट करते हैं,

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