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FWICE के बैन लगाए जाने के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणवीर सिंह, मास्क से मुंह छिपाए दिखे 'धुरंधर' एक्टर
Ranveer Singh: फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज द्वारा रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किए जाने के बाद मंगलवार को तड़के सवेरे रणवीर सिंह मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए.
बीते दिन धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने बैन लगा दिया था. इंडस्ट्री को रणवीर सिंह संग काम न करने के लिए कहा गया है. ये फैसला रणवीर सिंह के डॉन 3 से कथित तौर पर बाहर निकलने के चलते लिया गया है. वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ के इस बैन के बाद रणवीर सिंह पहली बार पब्लिकली स्पॉट हुए.
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Published at : 26 May 2026 07:44 AM (IST)
Tags :FWICE Ranveer SIngh DON 3
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