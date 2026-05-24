अमिताभ बच्चन को देखने की चाहत में फैन हुआ बेहोश, जलसा के बाहर मची अफरा-तफरी, वीडियो वायरल
अमितभ बच्चन हर रविवार अपने घर के बाहर आकर फैंस से मुलाकात करते हैं. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनका एक फैन उन्हें देखने की चाहत में बेहोश हो गया.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन अक्सर हर रविवार अपने घर के बाहर आकर हजारों चाहने वालों से मुलाकात करते हैं. संडे मीटिंग के दौरान उनके बंगले 'जलसा' के बाहर फैंस की भारी भीड़ घंटों तक इंतजार करती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उन्हें बिग बी की एक झलक मिल जाए. वहीं, आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. इसी बीच उनका एक फैन बेहोश भी हो गया.
अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर मची अफरा-तफरी
दरअसल, आज रविवार को अमिताभ बच्चन अपने फैन से मिलने के लिए ऑल-व्हाइट आउटफिट में अपने घर जलसा के बाहर आएं. इस दौरान उन्होंने अपने हजारों चाहने वालों से मुलाकात की. जिसके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसी एक और वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमे अमिताभ बच्चन का एक फैन बेहोश नजर आया.
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अमिताभ बच्चन को देखने की चाहत में फैन हुआ बेहोश
वीडियो में देखा जा सकता है तेज गर्मी के कारण एक फैन बेहोश होकर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभाला और बाद में उसे पानी देकर मदद करने की कोशिश की, साथ ही उसके लिए जगह भी बनाई. हालांकि फैन की मौजूदा हालत को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. इस घटना ने सभी की चिंता बढ़ा दी है.
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लोगों ने किया रिएक्ट
ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'पता नहीं क्यों लोग जाते हैं.' वहीं दूसरे फैन ने कहा, 'इतना इम्पॉर्टेंस देना ही क्यों है कि जान पर आ जाए.' एक तीसरे यूजर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, इतना भी पागल नहीं होना चाहिए.'
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Source: IOCL