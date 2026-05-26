3000 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी धुरंधर फ्रेंचाइजी के लिए रणवीर सिंह को कितनी फीस मिली, जानें

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया है. आदित्य धर निर्देशित इस ब्लॉक्बस्टर फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म पिछले साल दिसंबर 2025 में आई थी और इसने बंपर कमाई कर इतिहास रच दिया था. इसके दो महीने बाद इसकी सीक्वल धुरंधर 2 ने 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और ये अपनी प्रीक्वल से भी दो कदम आगे साबित हुई.

इसने तो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करन वाली फिल्म बन गई. ये फ्रेंचाइजी अब तक 3 हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं रणवीर सिंह ने धुरंधर और धुरंधर 2 से कितनी फीस वसूली है?

रणवीर सिंह ने धुरंधर फ्रेंचाइजी से कितनी वसूली फीस?

बता दें कि धुरंधर फ्रेंचाइजी की शूटिंग एक साथ की गई थी. पहले ये एक ही फिल्म के तौर पर रिलीज होनी थी लेकिन फिर इसे दो पार्ट में रिलीज किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह ने धुरंधर फ्रेंचाइजी के लिए 50 करोड़ रुपये फीस वसूली थी. इसी के साथ वे इस फ्रेंचाइजी के सबसे महंगे एक्टर हैं. वहीं रणवीर सिंह के किरदार की बात करें तो इस फ्रेचाइजी में एक्टर ने एक जासूस हमजा अली मजारी और जसकिरत सिंह रंगी का रोल प्ले किया है.

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धुरंधर फ्रेंचाइजी से पहले रणवीर सिंह की पिछली फीस कितनी थी

बता दे कि धुरंधर फ्रेंचाइजी से पहले, रणवीर सिंह आलिया भट्ट के साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में बड़े पर्दे पर नज़र आए थे. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर की रोमांटिक-कॉमेडी फैमिली ड्रामा में मुख्य भूमिका के लिए उन्होंने 25 करोड़ रुपये वसूले थे. यानी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के मुकाबले, रणवीर की सैलरी में 100% की बढ़ोतरी हुई. और साफ तौर पर, ये रिस्क उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने भारत में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म दी. इतना ही नहीं उन्होंने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी दी.

धुरंधर फ्रेंचाइजी कलेक्शन

धुरंधर ने 2025 में भारत में सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 84.20 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी और इसका वर्ल्डवाइडवाइड कलेक्शन 1307.35 करोड़ रुपये था. वहीं दूसरी और धुरंधर 2 ने रिलीज के 68 दिनों में भारत में 1147.70 करोड़ का नेट कलेक्शन कर डाला है. जबकि वर्ल्डवाइड धुरंधर 2 ने 1800.23 करोड़ कमाए हैं. बता दें कि धुरंधर 2 अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है. वहीं धुरंधर फ्रेंचाइजी का टोटल कलेक्शन 31 सौ करोड़ से ज्यादा हो चुका है.

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