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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्ट्रैपलेस ड्रेस में पूजा हेगड़े ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, कातिलाना पोज पर फिदा हुए फैंस

स्ट्रैपलेस ड्रेस में पूजा हेगड़े ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, कातिलाना पोज पर फिदा हुए फैंस

एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की है. जिसमें वो स्ट्रैपलेस ड्रेस में कहर ढाती नजर आ रही है. फैंस इन फोटोज पर प्यार लुटा रहे हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 May 2026 04:56 PM (IST)
एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की है. जिसमें वो स्ट्रैपलेस ड्रेस में कहर ढाती नजर आ रही है. फैंस इन फोटोज पर प्यार लुटा रहे हैं.

पूजा हेगड़े इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट ग्लैमरस फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. स्ट्रैपलेस ड्रेस में पूजा ने कातिलाना पोज दिए, जिन पर फैंस दिल हार बैठे.

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पूजा हेगड़े ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी सिजलिंग तस्वीरें शेयर कर फैंस की धड़कनें बढ़ा दी.
पूजा हेगड़े ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी सिजलिंग तस्वीरें शेयर कर फैंस की धड़कनें बढ़ा दी.
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शेयर की गई तस्वीरों में एक्ट्रेस येलो कलर की स्ट्रैपलेस ड्रेस पहन बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं.
शेयर की गई तस्वीरों में एक्ट्रेस येलो कलर की स्ट्रैपलेस ड्रेस पहन बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं.
Published at : 24 May 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Pooja Hegde Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai

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