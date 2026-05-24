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स्ट्रैपलेस ड्रेस में पूजा हेगड़े ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, कातिलाना पोज पर फिदा हुए फैंस
एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की है. जिसमें वो स्ट्रैपलेस ड्रेस में कहर ढाती नजर आ रही है. फैंस इन फोटोज पर प्यार लुटा रहे हैं.
पूजा हेगड़े इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट ग्लैमरस फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. स्ट्रैपलेस ड्रेस में पूजा ने कातिलाना पोज दिए, जिन पर फैंस दिल हार बैठे.
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Published at : 24 May 2026 04:56 PM (IST)
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जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
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