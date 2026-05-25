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पति कुणाल खेमू के बर्थडे पर यूं प्यार लुटाती दिखीं सोहा अली खान, फैमिली संग शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
Soha Ali Khan Post: सोहा अली खान ने पति कुणाल खेमू का बर्थडे खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर अपनी फैमिली बॉन्डिंग और प्यार भरे पलों की झलक दिखाई.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान आज अपने पति और एक्टर कुणाल खेमू का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री साफ देखने मिली. साथ ही उन्होंने पूरे परिवार के साथ इस दिन को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. तस्वीरों के साथ सोहा ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे सबसे पसंदीदा इंसान को हैप्पी बर्थडे.'
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Published at : 25 May 2026 09:37 PM (IST)
Tags :Soha Ali Khan Kunal Kemmu
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