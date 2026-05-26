'रेड लाइट थेरेपी' लेते नजर आए पुलकित सम्राट, जानें त्वचा और बालों के लिए कितनी है फायदेमंद

पुलकित सम्राट ने अपनी मॉर्निंग रूटीन की एक झलक शेयर करते हुए रेड लाइट थेरेपी के फायदों के बारे में बताया. उनका कहना है कि इससे शरीर की कोशिकाएं एक्टिव होती हैं, एनर्जी बढ़ती है और रिकवरी में मदद मिलती है. इसके साथ ही उन्होंने इससे जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें भी शेयर कीं, आइए जानते हैं.

पुलकित सम्राट ने शेयर किया अपना मॉर्निंग रूटीन

एक्टर पुलकित सम्राट अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. उन्होंने अपनी सुबह के रूटीन की एक दिलचस्प झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें पुलकित रेड लाइट थेरेपी लेते नजर आए.

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तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'सुबह की शुरुआत चेहरे, बालों और आंखों के लिए रेड लाइट थेरेपी से होती है.'

क्या है रेड लाइट थेरेपी?

रेड लाइट थेरेपी, जिसे फोटोबायोमॉड्यूलेशन, लो-लेवल लेजर थेरेपी या लो-पावर लेजर थेरेपी भी कहा जाता है, एक बिना सर्जरी वाला इलाज है. इसमें त्वचा पर खास लाल रोशनी (630 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ) डाली जाती है. ये रोशनी शरीर की कोशिकाओं के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव करती है, जो कोशिकाओं की एनर्जी बनाने का काम करते हैं. इससे कोशिकाएं बेहतर तरीके से काम करती हैं, एनर्जी बढ़ती है और शरीर की खुद ठीक होने की प्रोसेस तेज हो जाती है.

त्वचा के लिए कैसे फायदेमंद है?

रेड लाइट थेरेपी के कई फायदे मिलते हैं.से जुड़ी कई समस्याओं में काफी काम आती है. ये कोलेजन बनाने में मदद करती है, जिससे त्वचा में लचीलापन आता है, झुर्रियां कम होती हैं और त्वचा जवान दिखती है. मुंहासे, एक्जिमा, सोरायसिस जैसी परेशानियों में भी आराम मिलता है. घाव जल्दी भरते हैं और त्वचा की लालिमा कम होती है.

बालों और शरीर को भी मिलते हैं फायदे

बालों के झड़ने की समस्या से परेशान लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है. नियमित इस्तेमाल से बाल मजबूत होते हैं और नए बाल उगने में मदद मिलती है. इसके अलावा ये मांसपेशियों के दर्द, जोड़ों के दर्द और सूजन कम करने में भी सहायक है. कुछ मामलों में कीमोथेरेपी से होने वाले दर्द और मुंह के छालों में भी राहत पहुंचाती है.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

एक्सपर्ट बताते हैं कि रेड लाइट थेरेपी की कोशिकाओं को एक्टिव करने का काम करती है. इससे शरीर में एनर्जी बढ़ती है. सूजन कम होती है और अंदरूनी मरम्मत जल्दी होने लगती है. ये यूवी लाइट से पूरी तरह अलग होती है. इससे त्वचा को कोई स्थायी नुकसान नहीं होता और कैंसर का खतरा भी नहीं बढ़ता.

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इस्तेमाल करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

ये थेरेपी ज्यादातर सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल से त्वचा पर लालिमा, सूजन या फफोले पड़ सकते हैं. आंखों को नुकसान से बचाने के लिए थेरेपी लेते समय हमेशा प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनना जरूरी है. अगर किसी को पहले त्वचा का कैंसर रहा हो तो इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें.