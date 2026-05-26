उत्तर प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग की एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया. ये परीक्षार्थी एग्ज़ाम नहीं दे पाए, जिसके बाद उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और उन्होंने परीक्षा केंद्र में तोड़फोड़ कर दी. अभ्यार्थियों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया और सड़क पर जाम लगा दिया. जिससे पूरे इलाके में अव्यवस्था फैल गई.

खबर के मुताबिक सोमवार को परीक्षार्थी एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा देने के लिए अंदावा के एक परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे. लेकिन, परीक्षा में हिस्सा ना ले पाने से परीक्षार्थी आक्रोशित हो गए. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में उनके बैठने तक की जगह नहीं थी तो फिर उन्हें इतनी भीषण गर्मी में क्यों बुला लिया गया.

परीक्षा नहीं दे पाने पर भड़के अभ्यार्थी

परीक्षा केंद्र में इस अव्यवस्था को देखते हुए परीक्षार्थियों ने परीक्षा कक्ष में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप, सीपीयू के अलावा कुर्सी और फर्नीचर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी. परीक्षार्थियों के हंगामे से परीक्षा केंद्र में अफरा तफरी मच गई. परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि एग्ज़ाम सेंटर पर जब पर्याप्त संख्या में सीटें, कंप्यूटर मौजूद नहीं थे तो उन्हें इतनी बड़ी संख्या में क्यों बुलाया गया.

परीक्षा केंद्र पर किया जमकर हंगामा

छात्र भीषण गर्मी के बीच परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे लेकिन, जब उन्हें बैठने तक की जगह नहीं मिली तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, इस दौरान सेंटर पर जमकर बवाल देखने को मिला. जिसके बाद एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना परीक्षा केंद्र पर चस्पा होने के बाद छात्र वापस चले गए.

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दरअसल एसएससी मध्य क्षेत्र में परीक्षा की जिम्मेदारी बेंगलुरु की कंपनी एडूक्विटी कॅरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को दी है. अंदावा स्थित आईटेक जोन सेंटर पर द्वितीय और तृतीय पाली की परीक्षा के लिए कुल 650 कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध थे. दूसरी पाली में 505 की जगह 1035 परीक्षार्थी और तीसरी पाली में 495 की जगह 1034 परीक्षार्थियों का केंद्र आवंटित कर दिया.

केंद्र व्यवस्थापकों ने बताया कि अभ्यर्थियों के आवंटन की जानकारी सोमवार को ही केंद्र को ईमेल पर दी गई. इसके बाद भी क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के पहुंचने पर अफरा तफरी मच गई, परीक्षार्थियों के तोड़फोड़ और जाम लगाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची जिसके बाद प्रशासन ने किसी तरह स्थिति को संभाला और हंगामा शांत किया.

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