ओडिशा में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान

ओडिशा के कालाहांडी में दर्दनाक हादसा हुआ है. जिले के मदनपुर रामपुर थाना इलाके के कार्लखुंटा गांव में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में प्रवेश करने के बाद दम घुटने से छह लोगों की मौत हो गई.

यह घटना सेप्टिक टैंक पर सेंटरिंग से जुड़े काम के दौरान घटी, जब एक मजदूर कथित तौर पर टैंक के अंदर गया और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी. उसे बचाने के प्रयास में, छह अन्य लोग एक-एक करके टैंक के अंदर गए, लेकिन जहरीली गैस जमा होने के कारण सभी कथित तौर पर बेहोश हो गए.

सात में छह की मौत, एक अस्पताल में भर्ती

स्थानीय लोगों ने पीड़ितों को बाहर निकाला और उन्हें मदनपुर रामपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया. वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनमें से छह लोगों को मृत घोषित कर दिया. एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बाद में बेहतर इलाज के लिए कालाहांडी स्थित जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया. मृतकों में चार मजदूर, मकान मालिक और उसका बेटा शामिल हैं.

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पुलिस ने शुरू की जांच

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौत के सटीक कारण का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है. प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस जमा होने के कारण यह हादसा हुआ होगा.

सीएम ने जताया हादसे पर दुख

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की.

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