बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान तलाक के बाद भी अपनी एक्स बीवियों रीना दत्ता और किरण राव से अच्छी दोस्ती रखते हैं. आमिर हर जरूरी मौके पर अपनी एक्स बीवियों को सपोर्ट करने पहुंचते हैं. हाल ही में सुपरस्टार ने अपनी पहली बीवी रही रीना दत्ता के एक्जिबिशन में पहुंचकर उन्हें सरप्राइज कर दिया. ऐसे में रीना ने सोशल मीडिया पर आमिर खान के लिए स्पेशल पोस्ट किया है और उन्हें शुक्रिया कहा है.

रीना दत्ता ने इमर्जेंस नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स का एक्जिबिशन लगाया था. 18 नवंबर को शुरू हुए इस एक्जिबिशन में आमिर खान ने अचानक पहुंचकर रीना को सरप्राइज दे दिया. ऐसे में रीना खुशी से फूले नहीं समाईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर आमिर खान के साथ एक्जिबिशन से अपनी फोटोज शेयर की हैं और साथ में एक प्यारा-सा कैप्शन भी लिखा है.

'जब आपका एक्स आपको सरप्राइज दे...'

फोटो में रीना दत्ता ब्लैक कलर की प्रिंटेड साड़ी पहने दिख रही हैं. इसे उन्होंने मैचिंग ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है. वहीं आमिर खान ग्रीन कलर के कुर्ते को ब्लैक पैंट और वेस्ट कोट के साथ पहने दिख हैंडसम दिख रहे हैं. तस्वीरों में आमिर रीना के साथ उनकी पेंटिग्स को निहारते नजर आ रहे हैं. रीना ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'जब आपका एक्स आपको सरप्राइज दे और आपके एक्जिबिशन में आए. मेरी आर्ट जर्नी में आपके लगातार सपोर्ट के लिए शुक्रिया आमिर.'

आमिर खान की मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप

बता दें कि आमिर खान और रीना दत्ता ने 1986 में शादी की थी, हालांकि 2002 में उनका तलाक हो गया था. शादी से दोनों के दो बच्चे- जुनैद खान और आयरा खान हैं. इसके बाद आमिर ने 2005 में किरण राव से शादी की थी जिनसे उनका एक बेटा आजाद हुआ. लेकिन 2021 में तलाक लेकर दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए. इन दिनों आमिर अपनी पुरानी दोस्त गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं.