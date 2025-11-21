हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअजय देवगन-संजय दत्त की 'रेंजर' की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आएगी एक्शन-एडवेंचर फिल्म

अजय देवगन-संजय दत्त की 'रेंजर' की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आएगी एक्शन-एडवेंचर फिल्म

Ajay Devgn-Sanjay Dutt Film Release Date: अजय देवगन और संजय दत्त की एक्शन-एडवेंचर फिल्म 2026 में रिलीज होगी. मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए 'एनिमल', 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर' वाली स्ट्रैटेजी अपनाई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Nov 2025 08:03 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर्स अजय देवगन और संजय दत्त एक पावर पैक्ड एक्शन-एडवेंचर फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं. उनकी इस फिल्म का टेंपरेरी टाइटल रेंजर है जिसकी रिलीज डेट से भी अब पर्दा उठ गया है. ये फिल्म अगले साल थिएटर्स में दस्तक देगी जिसमें तमन्ना भाटिया भी दिखाई देंगी.

बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा- 'अजय देवगन, संजय दत्त और तमन्ना भाटिया स्टारर ये फिल्म 4 दिसंबर, 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी. मेकर्स ने ये तारीख इसलिए तय की है क्योंकि तब तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो जाएगी. इसके अलावा ये एक खाली शुक्रवार है और बॉक्स ऑफिस के लिहाज से ये ऐतिहासिक रूप से फायदेमंद साबित हुआ है. क्योंकि फिल्म पूरी तरह से मनोरंजक है, इसलिए टीम को लगा कि ये तारीख रणनीतिक रूप से आइडियल है.'

तमन्ना भाटिया का होगा अहम रोल
रिपोर्ट में फिल्म को लेकर आगे लिखा है- 'पूरी टीम इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड है. ये अजय देवगन की जबरदस्त एक्शन फिल्मों में वापसी का प्रतीक है. और इतना ही नहीं, ये पहली बार एक जबरदस्त एक्शन एंटरटेनर में उन्हें संजय दत्त के साथ भी पेश करेगी. इस बीच तमन्ना भाटिया की भी एक अहम और दिलचस्प भूमिका है, जो दर्शकों के लिए एक सरप्राइज होगा.'

क्या है मेकर्स की स्ट्रैटेजी?
बता दें कि इससे पहले 2023 में एनिमल और 2024 में पुष्पा 2 जैसी फिल्में दिसंबर के पहले हफ्ते में रिलीज हो चुकी है. इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. वहीं इस साल दिसंबर के पहले हफ्ते में रणवीर सिंह की धुरंधर भी रिलीज होने जा रही है जिसे लेकर काफी बज देखने को मिल रहा है. ऐसे में अगले साल अजय देवगन और संजय दत्त की फिल्म को भी फायदा मिल सकता है.

अजय देवगन-संजय दत्त की फिल्म का टाइटल फाइनल नहीं
इस एक्शन-एडवेंचर फिल्म को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया है जो पहले मिशन मंगल (2019) को डायरेक्ट कर चुके हैं. बता दें कि अजय देवगन और संजय दत्त की इस एक्शन-एडवेंचर फिल्म का टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है. रेंजर फिल्म का टेम्परेरी टाइटल है. फिल्म का फिक्स टाइटल आने वाले में समय में फाइनल किया जाएगा.

Published at : 21 Nov 2025 07:56 PM (IST)
Sanjay Dutt Tamannaah Bhatia Ajay Devgn Ranger
