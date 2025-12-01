हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाएसएससी जूनियर इंजीनियर पेपर-1 का एडमिट कार्ड जल्द ही होगा जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड

एसएससी जूनियर इंजीनियर पेपर-1 का एडमिट कार्ड जल्द ही होगा जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड

SSC जेई पेपर-1 का एडमिट कार्ड अब किसी भी समय वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है परीक्षा 3 से 6 दिसंबर के बीच आयोजित होगी उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके आसान स्टेप्स से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ..

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Dec 2025 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

कर्मचारी चयन आयोग  जल्द ही जूनियर इंजीनियर  पेपर-1 के एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपने प्रवेश पत्र को एसएससी की आधिकारिक साइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड पोस्ट या ई-मेल के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा हॉल टिकट केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध रहेगा जिसके लिए उम्मीदवार को लगातार अधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी होगी .

कब होगी परीक्षा ?  

SSC की ओर से दिए गए शेड्यूल के मुताबिक जेई पेपर-1 की परीक्षा 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2025 तक देशभर के सेंटरों पर कंप्यूटर आधारित मोड में करवाई जाएगी परीक्षा सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए आयोजित की जाएगी.

परीक्षा पैटर्न

SSC JE Paper-1 पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT होगी पेपर में कुल तीन सेक्शन शामिल होंगे

  •  जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंगसवाल
  • जनरल अवेयरनेस
  •  जनरल इंजीनियरिंग (Civil / Electrical / Mechanical)विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर की अवधि 2 घंटे तय की गई है और कुल 200 अंक होंगे .

कितने पदों पर होगी भर्ती?

SSC ने JE भर्ती 2025 के लिए कुल 1340 पदों पर नियुक्तियां निकाली हैं इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पद शामिल हैं.

कैसे करें डाउनलोड 

Published at : 01 Dec 2025 04:59 PM (IST)
SSC JE 2025 SSC Admit Card Download
Embed widget