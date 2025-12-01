एसएससी जूनियर इंजीनियर पेपर-1 का एडमिट कार्ड जल्द ही होगा जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड
SSC जेई पेपर-1 का एडमिट कार्ड अब किसी भी समय वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है परीक्षा 3 से 6 दिसंबर के बीच आयोजित होगी उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके आसान स्टेप्स से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ..
कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही जूनियर इंजीनियर पेपर-1 के एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपने प्रवेश पत्र को एसएससी की आधिकारिक साइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड पोस्ट या ई-मेल के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा हॉल टिकट केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध रहेगा जिसके लिए उम्मीदवार को लगातार अधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी होगी .
कब होगी परीक्षा ?
SSC की ओर से दिए गए शेड्यूल के मुताबिक जेई पेपर-1 की परीक्षा 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2025 तक देशभर के सेंटरों पर कंप्यूटर आधारित मोड में करवाई जाएगी परीक्षा सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए आयोजित की जाएगी.
यह भी पढ़ें - JEE Mains 2026: एनटीए ने आज से खोली JEE करेक्शन विंडो, इन ऑप्शन में कर सकते बदलाव
परीक्षा पैटर्न
SSC JE Paper-1 पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT होगी पेपर में कुल तीन सेक्शन शामिल होंगे
- जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंगसवाल
- जनरल अवेयरनेस
- जनरल इंजीनियरिंग (Civil / Electrical / Mechanical)विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर की अवधि 2 घंटे तय की गई है और कुल 200 अंक होंगे .
कितने पदों पर होगी भर्ती?
SSC ने JE भर्ती 2025 के लिए कुल 1340 पदों पर नियुक्तियां निकाली हैं इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पद शामिल हैं.
यह भी पढ़ें - Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी में सोल्जर बनने का मौका,लास्ट डेट से पहले करें आवेदन; जानें कैसे
कैसे करें डाउनलोड
- सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
- होम पेज पर दिए गए “Admit Card” सेक्शन पर क्लिक करें.
- अब आपको “SSC JE Admit Card 2025” का लिंक दिखाई देगा.
- लिंक पर क्लिक करें और अपनी लॉगिन डिटेल (रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड) भरें.
- सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.
- इसे डाउनलोड कर लें और परीक्षा में साथ ले जाने के लिए प्रिंटआउट निकाल लें .
यह भी पढ़ें - अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL