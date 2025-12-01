टेरिटोरियल आर्मी ने उन युवाओं के लिए शानदार अवसर खोल दिया है, जो सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं इस बार सोल्जर के कुल 1529 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें कई इन्फैंट्री बटालियनों में जवानों की नियुक्ति होगी।अच्छी बात यह है कि यह मौका पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए खुला है ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और 14 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं जो युवा सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह मौका काफी खास माना जा रहा है.

उम्र सीमा

इस भर्ती में 18 से 42 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.

योग्यता

पोस्ट के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग रखी गई है

सोल्जर के लिए कम से कम 10वीं पास, कुल 45% और हर विषय में 33% अंक जरूरी हैं.

सोल्जर क्लर्कके लिए 12वीं पास होना आवश्यक, 60% कुल और हर विषय में 50% अंक अनिवार्य हैं .

ट्रेड्समैन के लिए 8वीं या 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, हर विषय में 33% अंक जरूरी हैं.

शारीरिक मापदंड

शारीरिक मापदंड में पुरुषों की लंबाई 160 सेमी और छाती 77–82 सेमी होनी चाहिए वहीं महिलाओं के लिये लंबाई 157 सेमी छाती राखी गयी है पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए लंबाई में छूट भी दी जाएगी वहीं वजन उम्र और लंबाई के हिसाब से तय किया जाएगा.

कितने चरणों में होगा चयन?

सेना की भर्ती प्रक्रिया हमेशा कई चरणों से होकर गुजरती है और इस बार भी ये चरण रहेंगे:

ट्रेड टेस्ट

दस्तावेजों की जांच

फिजिकल फिटनेस टेस्ट

लिखित परीक्षा

मेडिकल टेस्ट

फाइनल मेरिट लिस्ट

इन सभी राउंड में पास होने के बाद ही फाइनल चयन होगा

कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

जन्म प्रमाण पत्र

शैक्षणिक प्रमाण पत्र

डोमिसाइल

जाति प्रमाण पत्र

धर्म प्रमाण पत्र

कैरेक्टर सर्टिफिकेट

शादीशुदा/अविवाहित प्रमाण पत्र

रिलेशनशिप सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)

सभी डॉक्यूमेंट के मूल और दो सत्यापित कॉपी साथ रखना जरूरी है.

कितना मिलेगा वेतन

इस भर्ती का वेतनमान जिले/यूनिट के अनुसार तय होता है मगर सामान्य तौर पर सोल्जर पद पर महीने का वेतन 35,000 से 45,000 रुपये के बीच रहता है इसके अलावा कैंटीन सुविधाएं, मेडिकल और अन्य भत्ते भी मिलते हैं.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज स्कैन करके तैयार रखना होगा फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और समय सीमा की अन्दर अपना फॉर्म सबमिट करें.





