Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी में सोल्जर बनने का मौका,लास्ट डेट से पहले करें आवेदन; जानें कैसे

आर्मी में नौकरी करने का सपना देखने  वाले युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका  है ,देशभर में 1529 सोल्जर पदों पर भर्ती निकाली है इच्छुक उम्मीदवार 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानें आवदेन की प्रक्रिया..

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Dec 2025 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

टेरिटोरियल आर्मी ने उन युवाओं के लिए शानदार अवसर खोल दिया है, जो सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं इस बार सोल्जर के कुल 1529 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें कई इन्फैंट्री बटालियनों में जवानों की नियुक्ति होगी।अच्छी बात यह है कि यह मौका पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए खुला है ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और 14 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं जो युवा सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह मौका काफी खास माना जा रहा है.

उम्र सीमा 
इस भर्ती में 18 से 42 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी. 

योग्यता 

पोस्ट के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग रखी गई है

  • सोल्जर के लिए कम से कम 10वीं पास, कुल 45% और हर विषय में 33% अंक जरूरी हैं.
  • सोल्जर क्लर्कके लिए 12वीं पास होना आवश्यक, 60% कुल और हर विषय में 50% अंक अनिवार्य हैं .
  • ट्रेड्समैन के लिए 8वीं या 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, हर विषय में 33% अंक जरूरी हैं.

शारीरिक मापदंड 

शारीरिक मापदंड में पुरुषों की लंबाई 160 सेमी और छाती 77–82 सेमी होनी चाहिए वहीं  महिलाओं के लिये लंबाई 157 सेमी छाती राखी गयी है पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए लंबाई में छूट भी दी जाएगी वहीं वजन उम्र और लंबाई के हिसाब से तय किया जाएगा.

कितने चरणों में होगा चयन?

सेना की भर्ती प्रक्रिया हमेशा कई चरणों से होकर गुजरती है और इस बार भी ये चरण रहेंगे:

  • ट्रेड टेस्ट
  • दस्तावेजों की जांच
  • फिजिकल फिटनेस टेस्ट
  • लिखित परीक्षा
  • मेडिकल टेस्ट
  • फाइनल मेरिट लिस्ट
  • इन सभी राउंड में पास होने के बाद ही फाइनल चयन होगा

कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • डोमिसाइल
  • जाति प्रमाण पत्र
  • धर्म प्रमाण पत्र
  • कैरेक्टर सर्टिफिकेट
  • शादीशुदा/अविवाहित प्रमाण पत्र
  • रिलेशनशिप सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)
  • सभी डॉक्यूमेंट के मूल और दो सत्यापित कॉपी साथ रखना जरूरी है.

कितना मिलेगा वेतन 
इस भर्ती का वेतनमान जिले/यूनिट के अनुसार तय होता है मगर सामान्य तौर पर सोल्जर पद पर महीने का वेतन 35,000 से 45,000 रुपये के बीच रहता है इसके अलावा कैंटीन सुविधाएं, मेडिकल और अन्य भत्ते भी मिलते हैं.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज स्कैन करके तैयार रखना होगा फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और  समय सीमा की अन्दर अपना फॉर्म सबमिट करें.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 01 Dec 2025 03:12 PM (IST)
Army Job JOB TerritorialArmyRecruitment2025
