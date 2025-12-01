अगर JEE Main 2026 के आवेदन फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई है, तो उम्मीदवार अब एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उन गलतियों को सुधार सकते हैं. आइए जानते हैं कि किन जानकारियों में बदलाव किया जा सकता है और प्रक्रिया क्या है.

एनटीए ने खोली करेक्शन विंडो

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 के आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है. इस साल 14.50 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. आवेदन के दौरान हुई गलतियों को सुधारने के लिए एनटीए ने उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है. सभी अभ्यर्थी समय रहते अपनी गलतियों को सुधारकर फॉर्म सबमिट कर दें, ताकि आगे किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.

कब तक कर सकते हैं सुधार?

करेक्शन विंडो 1 दिसंबर से 2 दिसंबर रात 11:50 बजे तक खुली रहेगी. इस अवधि में उम्मीदवार अपनी जानकारी अपडेट करके फॉर्म को दोबारा सबमिट कर सकते हैं.

किन-किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव?

1. व्यक्तिगत विवरण (Personal Details)

नाम

पिता का नाम

पता

जन्मतिथि

2. शैक्षणिक जानकारी (Academic Details)

10वीं और 12वीं की शैक्षणिक जानकारी

पात्रता राज्य (State Code of Eligibility

3. परीक्षा से जुड़े विकल्प (Exam Options)



श्रेणी (Category)

सब-कैटेगरी

परीक्षा का माध्यम (Language)

पेपर चयन

परीक्षा शहर (लेकिन अंतिम शहर चयन उम्मीदवार के स्थाई/अस्थाई पते के आधार पर होगा)

गलत अपलोड किए गए हस्ताक्षर को दोबारा अपलोड कर सकते हैं

किन जानकारियों में सुधार नहीं होगा?

मोबाइल नंबर

ईमेल आईडी

स्थायी/वर्तमान पता

आपातकालीन संपर्क नंबर

अपलोड की गई फोटो

कब होगी परीक्षा?

JEE Main 2026 की परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी. पहला सत्र 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 को होगा. जबकि दूसरा सत्र अप्रैल 2026 (तारीख जल्द जारी होगी) को आयोजित किया जाएगा.

कितनी भाषाओं में होगी परीक्षा?

JEE Main 2026 परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी. इनमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू शामिल हैं.

कैसे करें बदलाव?

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाएं.

JEE Main 2026 January Session Application Correction लिंक पर क्लिक करें.

Application Number और Password डालकर लॉगिन करें.

जिस भी जानकारी को सुधारना है, उसे अपडेट करें.

अगर कोई करेक्शन फीस लागू हो, तो भुगतान करें.

बदलाव करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.

संशोधित फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर सेव करें



