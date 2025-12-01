हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Mains 2026: एनटीए ने आज से खोली JEE करेक्शन विंडो, इन ऑप्शन में कर सकते बदलाव

JEE Mains 2026: एनटीए ने आज से खोली JEE करेक्शन विंडो, इन ऑप्शन में कर सकते बदलाव

JEE एग्जाम के लिए आवेदन करते समय अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट पर जाकर गलतियों को सुधार सकते हैं.  जाने कौन-कौन सी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Dec 2025 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

अगर JEE Main 2026 के आवेदन फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई है, तो उम्मीदवार अब एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उन गलतियों को सुधार सकते हैं. आइए जानते हैं कि किन जानकारियों में बदलाव किया जा सकता है और प्रक्रिया क्या है.

एनटीए ने खोली करेक्शन विंडो

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 के आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है. इस साल 14.50 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. आवेदन के दौरान हुई गलतियों को सुधारने के लिए एनटीए ने उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है. सभी अभ्यर्थी समय रहते अपनी गलतियों को सुधारकर फॉर्म सबमिट कर दें, ताकि आगे किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.

कब तक कर सकते हैं सुधार?

करेक्शन विंडो 1 दिसंबर से 2 दिसंबर रात 11:50 बजे तक खुली रहेगी. इस अवधि में उम्मीदवार अपनी जानकारी अपडेट करके फॉर्म को दोबारा सबमिट कर सकते हैं.

किन-किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव?

1. व्यक्तिगत विवरण (Personal Details)

  • नाम
  • पिता का नाम
  • पता
  • जन्मतिथि

2. शैक्षणिक जानकारी (Academic Details)

  • 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक जानकारी
  • पात्रता राज्य (State Code of Eligibility
    3. परीक्षा से जुड़े विकल्प (Exam Options)
  • श्रेणी (Category)
  • सब-कैटेगरी
  • परीक्षा का माध्यम (Language)

पेपर चयन

परीक्षा शहर (लेकिन अंतिम शहर चयन उम्मीदवार के स्थाई/अस्थाई पते के आधार पर होगा)
गलत अपलोड किए गए हस्ताक्षर को दोबारा अपलोड कर सकते हैं

किन जानकारियों में सुधार नहीं होगा?

  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • स्थायी/वर्तमान पता
  • आपातकालीन संपर्क नंबर
  • अपलोड की गई फोटो

कब होगी परीक्षा?

JEE Main 2026 की परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी. पहला सत्र 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 को होगा. जबकि दूसरा सत्र अप्रैल 2026 (तारीख जल्द जारी होगी) को आयोजित किया जाएगा.

कितनी भाषाओं में होगी परीक्षा?

JEE Main 2026 परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी. इनमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू शामिल हैं.

कैसे करें बदलाव?

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाएं.
  • JEE Main 2026 January Session Application Correction लिंक पर क्लिक करें.
  • Application Number और Password डालकर लॉगिन करें.
  • जिस भी जानकारी को सुधारना है, उसे अपडेट करें.
  • अगर कोई करेक्शन फीस लागू हो, तो भुगतान करें.
  • बदलाव करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.
  • संशोधित फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर सेव करें

    यह भी पढ़ें - UPPSC का बड़ा तोहफा! साढ़े चार गुना बढ़े पद; अब 920 सीटों पर होगी भर्ती

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 01 Dec 2025 01:53 PM (IST)
Tags :
Education Jeemain.nta.an.in JEE Mains Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
टॉप-100 हथियार बनाने वाली कंपनियों लिस्ट आई सामने, जानें भारत की कितनी हुईं शामिल
टॉप-100 हथियार बनाने वाली कंपनियों लिस्ट आई सामने, जानें भारत की कितनी हुईं शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं...', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो
विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Winter Session SIR Controversy: हंगामेदार संसद के बीच JD Nadda ने दी विपक्ष को नसीहत
Parliament Winter Session: विपक्ष ने ठाना है मॉनसून सत्र जैसा होगा हंगामा | Winter Session
Parliament Winter Session: PM मोदी ने सदन में विपक्ष के रवैये पर कही बड़ी बात | Winter Session
Parliament Winter Session: SIR वोटर्स को काटने की साज़िश है | West Bengal | SIR | Abp #shorts
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र से पहले PM Modi का विपक्ष पर प्रहार | Winter Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टॉप-100 हथियार बनाने वाली कंपनियों लिस्ट आई सामने, जानें भारत की कितनी हुईं शामिल
टॉप-100 हथियार बनाने वाली कंपनियों लिस्ट आई सामने, जानें भारत की कितनी हुईं शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं...', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो
विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो
बॉलीवुड
Raj Nidimoru-Samantha Net Worth: राज निदिमोरू या समांथा रूथ प्रभु कौन हैं ज्यादा अमीर? नेटवर्थ जान लगेगा झटका
राज निदिमोरू या समांथा रूथ प्रभु कौन हैं ज्यादा अमीर? नेटवर्थ जान लगेगा झटका
न्यूज़
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारत दौरा खास है?
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारतीय दौरा खास है?
शिक्षा
UPPSC का बड़ा तोहफा! साढ़े चार गुना बढ़े पद; अब 920 सीटों पर होगी भर्ती
UPPSC का बड़ा तोहफा! साढ़े चार गुना बढ़े पद; अब 920 सीटों पर होगी भर्ती
हेल्थ
Itching On Feet Causes: पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget