देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय यानी PMO का हिस्सा बनना बहुत से युवाओं का सपना होता है. अक्सर लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरी पाने के लिए IAS या IPS अधिकारी होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है. PMO में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ और अन्य कर्मचारी भी काम करते हैं.

यहां काम करने के लिए अलग-अलग पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और चयन प्रक्रिया निर्धारित होती है. खास बात यह है कि कुछ पदों पर सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के जरिए नियुक्ति होती है, जबकि विशेषज्ञ पदों के लिए अलग से आवेदन मांगे जाते हैं.

PMO में कितने पदों पर होती है नियुक्ति?

प्रधानमंत्री कार्यालय केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभाग है. इसका काम प्रधानमंत्री को सचिवालय संबंधी सहायता देना और अलग-अलग मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों के बीच ताल-मेल स्थापित करना है. PMO की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कार्यालय में 122 राजपत्रित और 281 अराजपत्रित पद स्वीकृत हैं. इन पदों पर अलग-अलग स्तर के अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी पद एक साथ भर्ती के लिए उपलब्ध रहते हैं. रिक्तियों के अनुसार ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाती है.

इन पदों पर मिल सकता है मौका

PMO में नौकरी के अवसर मुख्य रूप से अलग-अलग श्रेणियों में होते हैं. IAS, IPS और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी अनुभव तथा विभागीय प्रक्रिया के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर PMO में काम करने का अवसर पा सकते हैं. इसके लिए UPSC सिविल सेवा परीक्षा एक प्रमुख रास्ता है, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद सीधे PMO में नियुक्ति की गारंटी नहीं होती. वहीं अर्थशास्त्र, कानून, तकनीक, डेटा एनालिसिस और रिसर्च जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए भी समय-समय पर अवसर निकलते हैं. इन पदों के लिए संबंधित विषय में उच्च शिक्षा और कार्य अनुभव मांगा जाता है. कार्यालय के कामकाज के लिए सहायक, निजी सचिव और दूसरे प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्तियां होती हैं. इनकी योग्यता और चयन प्रक्रिया संबंधित भर्ती विज्ञापन के अनुसार होती है.

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ऐसे कर सकते हैं आवेदन

अगर आप प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित सूचनाएं देखनी चाहिए. आप PMO की वेबसाइट या UPSC की वेबसाइट से जानकारी हासिल कर सकते हैं. PMO की वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती विज्ञापन में पद, योग्यता, अनुभव, आवेदन का तरीका और अंतिम तारीख की जानकारी दी जाती है. कुछ पदों के लिए आवेदन निर्धारित फॉर्मेंट में भेजना होता है, जबकि कुछ भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलती है.

प्रधानमंत्री ऑफिस की नौकरी के लिए फीस

PMO में आवेदन करने की फीस सभी पदों के लिए एक समान निर्धारित नहीं है. अगर किसी पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी होता है, तो उसमें आवेदन शुल्क की जानकारी दी जाती है. प्रतिनियुक्ति के आधार पर होने वाली भर्तियों में सामान्य तौर पर उम्मीदवार से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता. वहीं किसी विशेष भर्ती या परीक्षा के लिए शुल्क निर्धारित किया जा सकता है. अगर आप UPSC सिविल सेवा परीक्षा के जरिए प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी आवेदन फीस अलग होती है. इसलिए किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में फीस और भुगतान से जुड़ी शर्तें जरूर पढ़ें.

सामान्य ग्रेजुएट भी कर सकते हैं आवेदन

सामान्य ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं के लिए भी सरकारी क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई रास्ते हैं. हालांकि, PMO के प्रत्येक पद के लिए ग्रेजुएशन पर्याप्त नहीं है. कुछ पदों पर मास्टर डिग्री, विशेष विषय में विशेषज्ञता और कार्य अनुभव जरूरी हो सकता है. अगर आपका लक्ष्य प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करना है, तो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के साथ-साथ आपके लिए अपने विषय में विशेषज्ञता हासिल करना भी फायदेमंद होगा.

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