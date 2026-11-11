ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाBSSC Stenographer Exam Date 2026: BSSC ने जारी किया स्टेनोग्राफर परीक्षा का शेड्यूल, देखें कब से शुरू होंगे एग्जाम?

BSSC Stenographer Exam Date 2026: BSSC ने जारी किया स्टेनोग्राफर परीक्षा का शेड्यूल, देखें कब से शुरू होंगे एग्जाम?

बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार रिटन एग्जाम 1 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा. वहीं आपको बता दें कि यह भर्ती एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2025 के तहत की जा रही है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 11 Nov 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

BSSC Stenographer Exam Date 2026: बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर- स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III पोस्ट के लिए एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है. बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार रिटन एग्जाम 1 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा. वहीं आपको बता दें कि यह भर्ती एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2025 के तहत की जा रही है. इसके अलावा इस भर्ती से भरे जाने वाले पदों की संख्या 432 है. वहीं जिन कैंडिडेट्स ने इस भर्ती के लिए अप्लाई किया था वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम तारीख और दूसरी सूचना देख सकते हैं. 

1 दिसंबर को होगी परीक्षा

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
National Education Day 2026: मौलाना आजाद ने कैसे बदली भारत की शिक्षा व्यवस्था, उनकी कौन-सी योजनाएं आज भी जारी?
मौलाना आजाद ने कैसे बदली भारत की शिक्षा व्यवस्था, उनकी कौन-सी योजनाएं आज भी जारी?
शिक्षा
Chief Electoral Officer Salary: किसी राज्य का सीईओ बनने के लिए कौन-सी पढ़ाई जरूरी, कितनी मिलती है सैलरी?
किसी राज्य का सीईओ बनने के लिए कौन-सी पढ़ाई जरूरी, कितनी मिलती है सैलरी?
शिक्षा
Delhi Govt Jobs 2026: DSSSB ने निकाली जूनियर इंजीनियर और एमटीएस की भर्ती, कब से करें आवेदन?
DSSSB ने निकाली जूनियर इंजीनियर और एमटीएस की भर्ती, कब से करें आवेदन?
शिक्षा
Book Publishing Cost: आप भी लिख सकते हैं अपनी किताब, जानिए कितना आता है खर्च और कितनी कमाई?
आप भी लिख सकते हैं अपनी किताब, जानिए कितना आता है खर्च और कितनी कमाई?

बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर- स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III लिखित परीक्षा का ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया गया है. शेड्यूल के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर 2026 मंगलवार को किया जाएगा. वहीं यह एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित मोड में दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा में 150 एमसीक्यू सवाल पूछे जाएंगे. ये सवाल 600 मार्क्स के होंगे. वहीं परीक्षा का टाइम 2 घंटे 15 मिनट का होगा. परीक्षा से जुड़ा नोटिस कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. 

किस समय होगी परीक्षा?

बीएसएससी के स्टेनोग्राफर ऑफिशियल नोटिस के अनुसार यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. लेकिन नोटिस में अभी तक हर शिफ्ट का सही टाइम नहीं बताया गया है. ऐसे में शिफ्ट और दूसरी जानकारी के लिए कैंडिडेट को एडमिट कार्ड का इंतजार करना होगा. हालांकि यह भी बताया जा रहा है एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले जारी किया जा सकता है. एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों का रिपोर्टिंग टाइम, शिफ्ट और एग्जाम सेंटर होगा. 

ये भी पढ़ें-Delhi Govt Jobs 2026: DSSSB ने निकाली जूनियर इंजीनियर और एमटीएस की भर्ती, कब से करें आवेदन?

कब जारी हुआ था भर्ती नोटिस?

बीएसएससी के अनुसार इस भर्ती का नोटिस 2025 में जारी किया गया था. भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू कर दी गई थी. वहीं आवेदन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 3 नवंबर 2025 थी. वहीं फाइनल फॉर्म सबमिशन करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2025 निर्धारित की गई थी.  

 एडमिट कार्ड कैसे कर सकेंगे डाउनलोड?  

  •  एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं. 
  •  इसके बाद होम पेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड सेक्शन खोलें. 
  • अब बीएसएससी स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जानकारी दर्ज करें. 
  • अब स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा. 
  • एडमिट कार्ड में अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और दूसरी जानकारी चेक करें. 

ये भी पढ़ें-Chief Electoral Officer Salary: किसी राज्य का सीईओ बनने के लिए कौन-सी पढ़ाई जरूरी, कितनी मिलती है सैलरी?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
National Education Day 2026: मौलाना आजाद ने कैसे बदली भारत की शिक्षा व्यवस्था, उनकी कौन-सी योजनाएं आज भी जारी?
मौलाना आजाद ने कैसे बदली भारत की शिक्षा व्यवस्था, उनकी कौन-सी योजनाएं आज भी जारी?
शिक्षा
Chief Electoral Officer Salary: किसी राज्य का सीईओ बनने के लिए कौन-सी पढ़ाई जरूरी, कितनी मिलती है सैलरी?
किसी राज्य का सीईओ बनने के लिए कौन-सी पढ़ाई जरूरी, कितनी मिलती है सैलरी?
शिक्षा
Delhi Govt Jobs 2026: DSSSB ने निकाली जूनियर इंजीनियर और एमटीएस की भर्ती, कब से करें आवेदन?
DSSSB ने निकाली जूनियर इंजीनियर और एमटीएस की भर्ती, कब से करें आवेदन?
शिक्षा
Book Publishing Cost: आप भी लिख सकते हैं अपनी किताब, जानिए कितना आता है खर्च और कितनी कमाई?
आप भी लिख सकते हैं अपनी किताब, जानिए कितना आता है खर्च और कितनी कमाई?
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सोच', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP ने कांग्रेस को घेरा
'एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सोच', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP ने कांग्रेस को घेरा
बिहार
बिहार NDA में सबकुछ ठीक नहीं! नीतीश के करीबी मंत्री ने मानी JDU-BJP में खटास
बिहार NDA में सबकुछ ठीक नहीं! नीतीश के करीबी मंत्री ने मानी JDU-BJP में खटास
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या के बदले अर्शदीप सिंह, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
हार्दिक के बदले अर्शदीप, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
इंडिया
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
इंडिया
'फोटो खिंचाने में सब आगे', राम मंदिर पर कांग्रेस का BJP पर तंज, जयराम रमेश क्या बोले?
'फोटो खिंचाने में सब आगे', राम मंदिर पर कांग्रेस का BJP पर तंज, जयराम रमेश क्या बोले?
हेल्थ
Why We Forget Names Quickly: मिलते ही भूल जाते हैं लोगों के नाम? कमजोर याददाश्त नहीं, ये है असली वजह
मिलते ही भूल जाते हैं लोगों के नाम? कमजोर याददाश्त नहीं, ये है असली वजह
ऑटो
India Bike Week 2026: बाइकर्स हो जाएं तैयार, India Bike Week में दिखेंगी धांसू बाइक्स
बाइकर्स हो जाएं तैयार, India Bike Week में दिखेंगी धांसू बाइक्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget