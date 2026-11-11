RRB ने बढ़ाई असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्तियां, अब 14,627 पदों पर होगी भर्ती

रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड में विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत लोको पायलट के पदों की संख्या में बंपर बढ़ोतरी कर दी है. आधिकारिक वेबसाइट पर जारी संशोधित नोटिस के अनुसार अब इस भर्ती के जरिए कुल 14,627 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. जबकि पहले इस भर्ती के तहत 11,127 पद विज्ञापित किए गए थे. इस तरह रेलवे ने एक साथ 3,500 अतिरिक्त पद बढ़ा दिए हैं. जिससे रिक्तियों में करीब 31.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए बहुत खास है, जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे. सीबीटी 1 की परीक्षा संपन्न होने के बाद रिक्तियों का बढ़ना उम्मीदवारों के लिए चयन के दायरे को और चौड़ा करता है.

कैटेगरी वाइज पदों की डिटेल

अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल 14,627 पदों को अलग-अलग आरक्षित कैटेगरी में बांटा गया है. इसमें जनरल कैटेगरी के 6032 पद हैं. वहीं ओबीसी के 3,662 पद है, जबकि एससी के 2,309 पद, ईडब्ल्यूएस के 1,365 पद और एसटी के 1,259 पद है. इनके अलावा एक्स सर्विसमैन के 1,461 पद शामिल है.

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जोन वाइज पदों की संख्या

सभी रेलवे भर्ती बोर्ड के तहत पदों की संख्या एक समान नहीं है. कुछ बोर्ड में बंपर पद है, तो कुछ में बहुत कम पद है. इसमें सिकंदराबाद सबसे ऊपर आता है. यहां सबसे ज्यादा 2039 पद निर्धारित है. वहीं आरआरबी रांची में 1856 पद, आरआरबी कोलकाता में 1431 पद, आरआरबी मुंबई में 1374 पद, आरआरबी भुवनेश्वर में 1251 पद, आरआरबी बिलासपुर में 722 पद, आरआरबी अजमेर में 718 पद, आरआरबी मालदा में 713 पदों, आरआरबी गुवाहाटी में 676 पद, आरआरबी प्रयागराज में 610 पद, आरआरबी सिलीगुड़ी में 600 पद, आरआरबी अहमदाबाद में 517 पद, आरआरबी भोपाल में 483 पद, आरआरबी जम्मू कश्मीर में 400 पद और आरआरबी मुजफ्फरपुर में 342 पद आरक्षित है. वहीं आरआरबी बेंगलुरु में 200 पद, आरआरबी चंडीगढ़ में 187 पद, आरआरबी चलेंगे 186 पद, आरआरबी पटना में 153 पद, आरआरबी गोरखपुर में 105 पद और आरआरबी तिरुवनंतपुरम में सबसे कम 64 पद निर्धारित किए गए हैं. इस तरह विभिन्न रेलवे जोन्स की बात करें, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे में 2075 और साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1878 पद बताए गए हैं.

उम्मीदवारों के लिए क्यों जरूरी है यह बढ़ोतरी?

पदों की संख्या बढ़ने से फाइनल कट ऑफ पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है. क्योंकि इससे अगले चरणों के लिए ज्यादा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकेगा. वहीं यह परीक्षा 3 से 5 नवंबर 2026 के बीच आयोजित हो चुकी है. ऐसे में उम्मीदवारों को अब आंसर की और सीबीटी 1 के रिजल्ट और चयन प्रक्रिया के अगले चरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा.

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