ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाDelhi Govt Jobs 2026: DSSSB ने निकाली जूनियर इंजीनियर और एमटीएस की भर्ती, कब से करें आवेदन?

Delhi Govt Jobs 2026: DSSSB ने निकाली जूनियर इंजीनियर और एमटीएस की भर्ती, कब से करें आवेदन?

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत अलग-अलग विभागों में बंपर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती में कुल 1260 पदों को भरा जाएगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Nov 2026 10:32 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi Govt Jobs 2026: अगर आप राजधानी दिल्ली में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका आया है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत अलग-अलग विभागों में बंपर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के जरिए दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों और स्थानीय प्राधिकरण में जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) और मल्टी टास्किंग स्टाफ के कुल 1260 पदों को भरा जाएगा. इस भर्ती में 10वीं पास युवाओं से लेकर इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा धारकों के लिए आवेदन करने का मौका है, जिसमें महिलाओं के लिए एमटीएस आया के पद भी शामिल है. वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर 2026 से शुरू होगी. आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर 2026 रात 11:59 बजे तक है.आपको बता दे कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएंगे.

किस विभाग में कितने पद?

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
Book Publishing Cost: आप भी लिख सकते हैं अपनी किताब, जानिए कितना आता है खर्च और कितनी कमाई?
आप भी लिख सकते हैं अपनी किताब, जानिए कितना आता है खर्च और कितनी कमाई?
शिक्षा
Rs 140 Air Purifier: दिल्ली के छात्रों का कमाल, 140 रुपये के प्यूरीफायर से जीता डायना अवार्ड
दिल्ली के छात्रों का कमाल, 140 रुपये के प्यूरीफायर से जीता डायना अवार्ड
शिक्षा
BHU Recruitment 2026: BHU में ग्रुप ए और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन
BHU में ग्रुप ए और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन
शिक्षा
Al Falah University: अल-फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS की सारी सीटें फुल, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा था नाम
अल-फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS की सारी सीटें फुल, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा था नाम

इस भर्ती के तहत मुख्य रूप से दो पोस्ट कोड के अंतर्गत पद निकाले गए हैं. इसमें जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) पोस्ट कोड 809/2026 के कुल 185 पद हैं. यह पद एनडीएमसी, एमसीडी,  दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और डीयूएसआईबी के तहत भरे जाने हैं. इसमें दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में सबसे ज्यादा 75 पद है. वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टकार्ड 810/2026 के कुल 1075 पद है. इसमें शिक्षा निदेशालय के तहत एमटीएस जनरल ड्यूटी और 239 एमटीएस आया (महिला) पद और दूसरे विभागों के पद शामिल है. 

क्या है शैक्षणिक योग्यता?

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षी डिप्लोमा जरूरी है. वहीं कुछ विभागों में डिप्लोमा धारकों के लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस पर मांगा गया है, जबकि डिग्री धारको और कुछ दूसरे विभागों के लिए अनुभव की जरूरत नहीं है. वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. डीयूएसआईबी विभाग के लिए आईटीआई पास उम्मीदवार भी एलिजिबल है. 

ये भी पढ़ें-CG Group 2 Recruitment 2026: CGSSB ने खोला सरकारी नौकरी का रास्ता, 1710 पदों पर आवेदन शुरू

कितनी जरूरी है आयु सीमा?

ज्यादातर पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है. हालांकि एनडीएमसी में जेई पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष रखी गई है. वहीं आयु की गणना 11 दिसंबर 2026 के आधार पर की जाएगी और आरक्षित कैटेगरी को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

जूनियर इंजीनियर उम्मीदवारों का चयन दो स्तरीय कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. मल्टी टास्किंग पदों के लिए एक स्तरीय सामान्य कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी. वहीं परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा. 

ये भी पढ़ें-AAI SSCO Consultant 2026: सेना से रिटायर अफसरों के लिए AAI में निकली भर्ती, 39 पदों पर मांगे आवेदन 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Book Publishing Cost: आप भी लिख सकते हैं अपनी किताब, जानिए कितना आता है खर्च और कितनी कमाई?
आप भी लिख सकते हैं अपनी किताब, जानिए कितना आता है खर्च और कितनी कमाई?
शिक्षा
Rs 140 Air Purifier: दिल्ली के छात्रों का कमाल, 140 रुपये के प्यूरीफायर से जीता डायना अवार्ड
दिल्ली के छात्रों का कमाल, 140 रुपये के प्यूरीफायर से जीता डायना अवार्ड
शिक्षा
BHU Recruitment 2026: BHU में ग्रुप ए और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन
BHU में ग्रुप ए और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन
शिक्षा
Al Falah University: अल-फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS की सारी सीटें फुल, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा था नाम
अल-फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS की सारी सीटें फुल, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा था नाम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
बिहार
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
इंडिया
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बताया 2 बार कैंसर से जूझने का एक्सपेरियंस और दर्द
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बयां किया 2 बार कैंसर से जूझने का भयावह दर्द
क्रिकेट
'मैंने पापा से वादा किया था', सहवाग के बेटे ने 160 रनों की पारी खेलने के बाद खोला राज
'मैंने पापा से वादा किया था', सहवाग के बेटे ने 160 रनों की पारी खेलने के बाद खोला राज
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
चीन, LAC, नेपाल PM के भारत दौरे, US कोर्ट का समन..विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
चीन, LAC, नेपाल PM के भारत दौरे, US कोर्ट का समन..विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
इंडिया
Explained: PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
टेक्नोलॉजी
Jio vs Vi 84 Days Plans : 84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग... Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर?
84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग... Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget