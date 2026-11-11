नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन अक्टूबर 2026 परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके भारत में प्रैक्टिस करने की चाह रखने वाले युवा डॉक्टरों का प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा है. परीक्षा में शामिल हुए 40,000 से ज्यादा उम्मीदवारों में से 77 प्रतिशत से ज्यादा को परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ा. यह परीक्षा 31 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी. वहीं उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ लिस्ट में रोल नंबर सर्च करके देख सकते हैं.

क्या है FMGE परीक्षा और क्यों हैं यह अनिवार्य?

फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन भारत में विदेश से पढ़कर आने वाले डॉक्टरों के लिए एक अनिवार्य स्क्रीनिंग टेस्ट है. भारत से हर साल हजारों की संख्या में छात्र यूक्रेन, रूस, चीन, कजाकिस्तान और दूसरे देशों से मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं. वहीं भारत में वापस आकर अपना क्लीनिक खोलने या किसी अस्पताल में प्रैक्टिस करने के लिए इन छात्रों को स्टेट मेडिकल काउंसिल या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में रजिस्ट्रेशन करना होता है. रजिस्ट्रेशन से पहले एनबीईएमएस की ओर से आयोजित होने वाली यह परीक्षा पास करना कानूनी रूप से अनिवार्य है.

अक्टूबर 2026 रिजल्ट के आंकड़े

एनबीईएमएस ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस बार परीक्षा में टोटल 42,113 एंट्रीज आई थी. इसमें 1190 उम्मीदवार अनुपस्थित थे. वहीं 30 के रिजल्ट रोक गए थे. परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या 40,893 थी. इसमें से 9,354 उम्मीदवार सफल हुए, जबकि 31,539 उम्मीदवार फेल हुए. कुल पास प्रतिशत 22.87 प्रतिशत रहा, जबकि 77.13 प्रतिशत छात्र फेल हुए.

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पासिंग क्राइटेरिया और स्कोरकार्ड

300 अंकों की इस परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 150 अंक यानी 50% अंक हासिल करना अनिवार्य है. वहीं रिजल्ट के विश्लेषण से यह सामने आया है कि 14,613 उम्मीदवार 125 से 149 अंकों के बीच पहुंचे, लेकिन कट ऑफ पार नहीं कर सके. इनमें से 5,365 उम्मीदवार 140 से 149 अंक लाकर बहुत ही मामूली अंतर से पास होने से चूक गए. वहीं व्यक्तिगत स्कोर कार्ड 20 नवंबर 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

सफल उम्मीदवारों का क्या होगा?

परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले 9,354 उम्मीदवारों को एनबीईएमएस के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी पहचान और शैक्षणिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा. इसके बाद ही उन्हें एफएमजीई पास सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वह मेडिकल काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर भारत में डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे.

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