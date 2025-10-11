हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार में पहले चरण की वोटिंग के दौरान इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, देख लें लिस्ट

बिहार में पहले चरण की वोटिंग के दौरान इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, देख लें लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के दौरान राज्य के 17 जिलों में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू और सुरक्षित रूप से पूरी हो सके.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 11 Oct 2025 02:01 PM (IST)
बिहार में चुनावी हलचल अब चरम पर है. जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राज्य प्रशासन मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में सरकार ने फैसला किया है कि पहले चरण की वोटिंग वाले सभी जिलों में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

यह कदम मतदान प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है. प्रशासन का कहना है कि कई मतदान केंद्र स्कूल और कॉलेज परिसरों में बनाए गए हैं, ऐसे में संस्थानों को बंद रखने से मतदान में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी और शिक्षक-कर्मचारी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.

किन जिलों में रहेंगे संस्थान बंद

पहले चरण के मतदान में उत्तर और दक्षिण बिहार के 17 जिलों में वोट डाले जाएंगे. इनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं. इन जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. चुनाव आयोग ने इन जिलों के सभी सरकारी और निजी स्कूलों तथा कॉलेजों को मतदान के दिन बंद रखने के निर्देश दिए हैं. इससे मतदाताओं और मतदान कर्मियों के लिए व्यवस्था आसान हो जाएगी.

मतदान की तैयारी और कार्यक्रम

पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे. पहले चरण का मतदान अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होगा. इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और दोनों चरणों के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें -  बिहार में निकली 370 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

पहले चरण में शामिल क्षेत्र

पहले चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, उनमें आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सहरसा, कुशेश्वरस्थान, दरभंगा ग्रामीण, बेनीपुर, जाले, मुजफ्फरपुर, कांटी, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, नालंदा, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, आरा, बक्सर समेत कई प्रमुख सीटें शामिल हैं. इन सभी इलाकों में चुनावी माहौल धीरे-धीरे गर्म हो रहा है. मतदाता जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें.

सख्त सुरक्षा इंतजाम

चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की घोषणा की है. राज्यभर में करीब 8.5 लाख अधिकारी और कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर रहेंगे. इनमें 4.5 लाख मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिसकर्मी, 28 हजार मतगणना कर्मचारी और 18 हजार माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल होंगे. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी ताकि मतदान शांति और निष्पक्षता से पूरा हो सके.

यह भी पढ़ें  -  पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला, बाढ़ प्रभावित छात्रों को मिलेगी फ्री डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की सुविधा

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 11 Oct 2025 02:01 PM (IST)
Education School Holidays BIHAR ELECTION
