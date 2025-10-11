बिहार में निकली 370 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई
BSSC Sports Trainer Recruitment 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने स्पोर्ट्स ट्रेनर के 379 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम डेट 9 नवंबर 2025 तय की गई है.
खेल जगत में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 379 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. अगर आप खेलों से जुड़ी पृष्ठभूमि रखते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह मौका आपके लिए शानदार साबित हो सकता है.
उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 9 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है. इसलिए इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें और किसी भी गलती से बचें.
पात्रता मानदंड
स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है. इसके साथ ही, उम्मीदवारों के पास खेल विधा में डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी होना चाहिए.
जो उम्मीदवार किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हों या किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, उन्हें आवेदन में प्राथमिकता दी जाएगी. इस पद के लिए खेलों में व्यावहारिक अनुभव को अहम माना गया है.
आयु सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है. वहीं, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष, और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट भी दी जाएगी.
पदों का विवरण
बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 379 पदों की घोषणा की है. इनमें सामान्य वर्ग के लिए 152 पद, एससी वर्ग के लिए 61 पद, एसटी वर्ग के लिए 4 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 68 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 45 पद, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 11 पद, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 38 पद शामिल हैं. इन पदों के ज़रिए बिहार सरकार राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है.
चयन प्रक्रिया
स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार (इंटरव्यू) के माध्यम से किया जाएगा. लिखित परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और खेल से जुड़े विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो 50 अंकों का होगा. दोनों परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी.
आवेदन शुल्क
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 का आवेदन शुल्क जमा करना होगा. यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है.
आवेदन प्रक्रिया
- उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए सबसे पहले bssc.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा.
- वहाँ “स्पोर्ट्स ट्रेनर भर्ती 2025” के लिंक पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें.
- फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सावधानी से दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज़ जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, फोटो आदि अपलोड करें.
- इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें.
- आवेदन करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रखें.
Source: IOCL