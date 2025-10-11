हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षापश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला, बाढ़ प्रभावित छात्रों को मिलेगी फ्री डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की सुविधा

पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला, बाढ़ प्रभावित छात्रों को मिलेगी फ्री डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की सुविधा

पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हालिया बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट मुफ्त में डुप्लीकेट जारी करने की सुविधा शुरू की है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 11 Oct 2025 12:20 PM (IST)
हाल ही में पश्चिम बंगाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से जहां हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, वहीं कई छात्रों के महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज भी नष्ट या गुम हो गए हैं. इन छात्रों की परेशानी को देखते हुए पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है.

परिषद ने घोषणा की है कि जिन छात्रों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट हालिया बाढ़ या भूस्खलन के कारण खो गए हैं, उन्हें इन दस्तावेजों की डुप्लीकेट कॉपी बिल्कुल मुफ्त (Free of Cost) में उपलब्ध कराई जाएगी.

क्यों लिया गया यह फैसला?

राज्य के कई हिस्सों में हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन के चलते लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. कई छात्रों के स्कूल दस्तावेज पानी में बह गए या नष्ट हो गए. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए परिषद ने मानवीय आधार पर यह निर्णय लिया है ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई या भविष्य इस आपदा के कारण प्रभावित न हो. परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल मानवता के आधार पर लिया गया है.

कैसे मिलेगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट?

छात्रों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संस्थान के प्रधान के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ, प्रधानाचार्य को यह प्रमाणित करना होगा कि छात्र ने अपने मूल दस्तावेज बाढ़ या भूस्खलन के कारण खो दिए हैं या नष्ट हो गए हैं.

यानि, कोई भी छात्र सीधे परिषद को आवेदन नहीं भेज सकता आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह संस्थान के माध्यम से होगी. जब HOI इस बात की पुष्टि करेंगे कि छात्र वास्तव में आपदा से प्रभावित हुआ है, तब परिषद उसके लिए डुप्लीकेट दस्तावेज जारी कर देगा.

किन दस्तावेजों के लिए मिल सकती है यह सुविधा?

  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate)
  • एडमिट कार्ड (Admit Card)
  • मार्कशीट (Marksheet)
  • पास सर्टिफिकेट (Pass Certificate)
  • कब और कहां करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू हो चुकी है. जिन छात्रों के दस्तावेज हाल ही में आई बाढ़ या भूस्खलन के कारण खो गए हैं, वे अपने स्कूल या कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं. संस्थान के प्रमुख अधिकारी छात्रों के आवेदन को सत्यापित करने के बाद, उसे परिषद के पास भेजेंगे.

परिषद का मानवीय कदम

परिषद के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) चिरंजीब भट्टाचार्य ने इस पहल पर कहा है कि यह निर्णय केवल बाढ़ प्रभावित छात्रों की मदद के लिए लिया गया है. उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि किसी भी छात्र का भविष्य प्राकृतिक आपदा की वजह से अंधकारमय हो. शिक्षा हर किसी का अधिकार है और परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि छात्र बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपने दस्तावेज फिर से प्राप्त कर सकें.

Read
Published at : 11 Oct 2025 12:20 PM (IST)
Education WEST BENGAL West Bengal HSE Free Duplicate Certificate
