बिहार में DA हाइक का किसे मिलेगा फायदा, कितनी बढ़ेगी टेक-होम सैलरी? पेंशनर्स के लिए भी अपडेट

Bihar DA Hike News: हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मंजूरी दी है. जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बीच काफी खुशी का माहौल था. वहीं अब केंद्र के नक्शे कदम पर ही राज्य सरकारों ने भी चलना शुरू कर दिया है. बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जिससे राज्य के कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है.

बिहार सरकार ने बढ़ाया DA

हाल ही में बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार की तरफ से कर्मचारियों का 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा है. हाल ही में सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. इस बैठक में बिहार में सरकारी कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला किया है.

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लाखों कर्मचारियों को फायदा

सम्राट कैबिनेट के इस फैसले के बाद करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा पहुंचेगा. DA बढ़ने से न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ेगी. सातवें वेतन आयोग के तहत ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी. सरकार ने कहा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि का मकसद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है.

कर्मचारियों की मौज

सम्राट चौधरी सरकार की कैबिनेट में लिए गए इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारी बेहद खुश है. डीए बढ़ाने के साथ ही सरकार ने महंगाई राहत (DR) भी बढ़ाया है. इस फैसले के तहत छठे वेतनमान के कर्मियों का DA 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है. तो वहीं पांचवें वेतनमान के कर्मियों का DA 474% से बढ़ाकर 483% तक कर दिया गया है.

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