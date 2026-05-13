हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसDA Hike: बिहार में DA हाइक का किसे मिलेगा फायदा, कितनी बढ़ेगी टेक-होम सैलरी? पेंशनर्स के लिए भी अपडेट

DA Hike: बिहार में DA हाइक का किसे मिलेगा फायदा, कितनी बढ़ेगी टेक-होम सैलरी? पेंशनर्स के लिए भी अपडेट

DA Hike News: बिहार की नई सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर उन्हें तोहफा दिया है. सम्राट कैबिनेट के इस फैसले से कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 13 May 2026 03:44 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar DA Hike News: हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मंजूरी दी है. जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बीच काफी खुशी का माहौल था. वहीं अब केंद्र के नक्शे कदम पर ही राज्य सरकारों ने भी चलना शुरू कर दिया है. बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जिससे राज्य के कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है.

बिहार सरकार ने बढ़ाया DA
हाल ही में बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार की तरफ से कर्मचारियों का 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा है. हाल ही में सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. इस बैठक में बिहार में सरकारी कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला किया है.

ये भी पढ़ें: Bank of Baroda: 2 लाख की FD पर मिल सकता है इतने लाख का फिक्स्ड ब्याज, बैंक ऑफ बड़ौदा का बंपर रिटर्न ऑफर

लाखों कर्मचारियों को फायदा
सम्राट कैबिनेट के इस फैसले के बाद करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा पहुंचेगा. DA बढ़ने से न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ेगी. सातवें वेतन आयोग के तहत ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी. सरकार ने कहा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि का मकसद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है.

कर्मचारियों की मौज
सम्राट चौधरी सरकार की कैबिनेट में लिए गए इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारी बेहद खुश है. डीए बढ़ाने के साथ ही सरकार ने महंगाई राहत (DR) भी बढ़ाया है. इस फैसले के तहत छठे वेतनमान के कर्मियों का DA 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है. तो वहीं पांचवें वेतनमान के कर्मियों का DA 474% से बढ़ाकर 483% तक कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: हर साल 1.5 लाख रुपए का निवेश 15 साल में आपको कितना बना देगा अमीर? समझें कैलकुलेशन

और पढ़ें
Published at : 13 May 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Bihar Government DA Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
DA Hike: बिहार में DA हाइक का किसे मिलेगा फायदा, कितनी बढ़ेगी टेक-होम सैलरी? पेंशनर्स के लिए भी अपडेट
बिहार में DA हाइक का किसे मिलेगा फायदा, कितनी बढ़ेगी टेक-होम सैलरी? पेंशनर्स के लिए भी अपडेट
बिजनेस
Gold Import Duty: दुबई से सोना खरीदकर लाना अब कितना होगा महंगा, 10 ग्राम पर कितना बढ़ेगा टैक्स?
दुबई से सोना खरीदकर लाना अब कितना होगा महंगा, 10 ग्राम पर कितना बढ़ेगा टैक्स?
बिजनेस
Tax Deadlines: टैक्सपेयर्स सावधान! मई में मिस न करें ये 10 जरूरी डेडलाइन्स, वरना लगेगा भारी जुर्माना
टैक्सपेयर्स सावधान! मई में मिस न करें ये 10 जरूरी डेडलाइन्स, वरना लगेगा भारी जुर्माना
बिजनेस
अमेरिका में H1B वीजा वालों को 30% सैलरी हाइक देने की बड़ी तैयारी, भारत के लिए यह नहीं 'गुड न्यूज'
अमेरिका में H1B वीजा वालों को 30% सैलरी हाइक देने की बड़ी तैयारी, भारत के लिए यह नहीं 'गुड न्यूज'
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav Brother Death: प्रतीक यादव की मौत पर बड़ी अपडेट | Prateek Yadav | Breaking
Prateek Yadav Postmortem Report : पोस्टमार्टम खत्म, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा? | Akhilesh Yadav
Prateek Yadav Death News :सपा परिवार पर दुखों का पहाड़, प्रतीक की मौत के बाद बेबस दिखे Akhilesh Yadav
सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी की अपील के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, बंगाल DGP को दे दिया बड़ा आदेश
पीएम मोदी की अपील के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, बंगाल DGP को दे दिया बड़ा आदेश
जम्मू और कश्मीर
RSS नेता होसबोले ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत तो महबूबा मुफ्ती बोलीं, 'कोई और...'
RSS नेता होसबोले ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत तो महबूबा मुफ्ती बोलीं, 'कोई और...'
इंडिया
Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
बॉलीवुड
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
इंडिया
30 लाख में खरीदा, पहले बेटे को दिया और फिर... NEET का पेपर कैसे और कहां से हुआ लीक? हो गया खुलासा
30 लाख में खरीदा, पहले बेटे को दिया और फिर... NEET का पेपर कैसे और कहां से हुआ लीक? हो गया खुलासा
एग्रीकल्चर
शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?
शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?
ट्रेंडिंग
Video: हाईवे पर गिर पड़े शख्स की CRPF जवानों ने बचाई जान, वीडियो देख लोग बोले- असली हीरो यही हैं
हाईवे पर गिर पड़े शख्स की CRPF जवानों ने बचाई जान, वीडियो देख लोग बोले- असली हीरो यही हैं
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget