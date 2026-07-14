Share Market Today 14 July 2026: घरेलू शेयर बाजार में 14 जुलाई 2026 यानी मंगलवार को कारोबार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से शेयर मार्केट पर काफी असर पड़ा है. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 340 अंक से ज्यादा टूटकर 77,270 के आसपास कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी 72.85 अंक यानी 0.30% गिरावट के साथ करीब 24,070 के स्तर पर आ गया. इतना ही नहीं, रुपये में भी आज शुरुआती कारोबार में 0.46 फीसदी गिरावट आई है और ये पहली बार डॉलर के मुकाबले 96 के पार पहुंच गया है.

शुरुआती कारोबार में क्यों बढ़ा दबाव?

अमेरिका-ईरान तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें 85 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई हैं. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए महंगे क्रूड से महंगाई और कंपनियों की लागत बढ़ने की चिंता ने बाजार पर दबाव बनाया है.

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किन सेक्टरों में ज्यादा बिकवाली?

आज के शुरुआती कारोबार में आईटी, ऑटो, मेटल और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में दबाव देखने को मिला. 16 में से 15 सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे. हालांकि, गिरावट केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रही बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी हल्की कमजोरी रही. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.21 फीसदी की गिरावट आई है. निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.41 फीसदी और निफ्टी 500 में 0.32 फीसदी की गिरावट है.

आज किन शेयरों पर रहेगी नजर?

आज के कारोबार में टाटा एलेक्सी, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, बायोकॉन और स्पाइसजेट जैसे शेयर निवेशकों के रडार पर रह सकते हैं.

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निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

बाजार जानकारों का कहना है कि फिलहाल वैश्विक घटनाएं और कच्चे तेल के दाम बाजार की दिशा तय करेंगे. ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने के बजाय चुनिंदा शेयरों पर नजर रखने और उतार-चढ़ाव के बीच सतर्क रहने और प्लान करके इंवेस्ट करने की सलाह दी जा रही है.