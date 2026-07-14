बांकीपुर उपचुनाव: गिरफ्तारी और बेल के बाद वीणा मानवी रोने लगीं, नितिन नवीन का नाम क्यों लिया?

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की पार्टी (जेजेडी) की प्रत्याशी वीणा मानवी (Veena Manvi) को बीते सोमवार (13 जुलाई, 2026) को गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि कोर्ट से बेल मिल गई थी. गिरफ्तारी और फिर बेल के बाद वीणा मानवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान वे सरकार पर खूब बरसीं. रोने लगीं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीणा मानवी ने नितिन नवीन का नाम लेते हुए कहा, "ये (बांकीपुर) नितिन नवीन की सीट है... उनकी हालत खराब हो गई." सीएम सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि जिस पर सात हत्या का केस है, वो सत्ता में बैठे हैं और हम पर जमानतीय धारा है तो गिरफ्तारी हो रही है."

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि उन्हें पूरे दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनका नामांकन रद्द कराने की कोशिश कर रही है.

'अगर निर्वाचन आयोग…'

वीणा मानवी ने कहा, "मैं एक साधारण समाजसेवी हूं. नामांकन दाखिल करने गई थी, तभी प्रशासन ने कहा कि मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट है, लेकिन कोई कागज नहीं दिखाया गया. मुझे करीब डेढ़-दो घंटे तक मेडिकल के नाम पर अलग-अलग जगह घुमाया गया ताकि मैं समय पर नामांकन दाखिल न कर सकूं… लेकिन मैंने सुबह 10 बजे ही अपना नामांकन जमा कर दिया था. अगर निर्वाचन आयोग ईमानदारी से काम करेगा तो मेरा नामांकन रद्द नहीं होगा."

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वीणा मानवी ने यह भी कहा कि अगर उनके साथ आगे भी इसी तरह का व्यवहार किया गया तो आंदोलन होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे पीछे हटने वाली नहीं हैं. उनका कहना था कि जनता इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है और इसका फैसला चुनाव में करेगी.

क्या बोले तेज प्रताप यादव?

इस पूरे विवाद पर नेता तेज प्रताप यादव ने कहा, "हमारी कैंडिडेट वीणा मानवी जीतने वाली हैं. इसी वजह से हमारे खिलाफ साजिश रची गई. हमें बेल मिल गई है और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. बिहार की जनता देख रही है कि जिस उम्मीदवार की जीत तय दिखाई दे रही है, उसी को रोकने की कोशिश की जा रही है."

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