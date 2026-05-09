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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBank of Baroda: 2 लाख की FD पर मिल सकता है इतने लाख का फिक्स्ड ब्याज, बैंक ऑफ बड़ौदा का बंपर रिटर्न ऑफर

Bank of Baroda: 2 लाख की FD पर मिल सकता है इतने लाख का फिक्स्ड ब्याज, बैंक ऑफ बड़ौदा का बंपर रिटर्न ऑफर

Fixed Deposit Interest: बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी योजना में 2 लाख रुपए की जमा पर 3.50% से 7.05% तक ब्याज मिलता है और वरिष्ठ नागरिकों को लगभग ₹,03,289 तक गारंटीकृत रिटर्न मिलता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 09 May 2026 10:18 PM (IST)
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Bank of Baroda FD scheme: बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का एक बड़ा सरकारी बैंक है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर अच्छे और सुरक्षित रिटर्न देता है. यह बैंक अलग-अलग समय अवधि की FD पर करीब 3.50% से 7.05% तक का बंपर ऑफर करता है. आइए जानते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐसी ही एक योजना के बारे में जिसमें ₹2 लाख की जमा पर ₹1,03,289 तक का निश्चित और गारंटीकृत ब्याज मिल सकता है.

FD की ब्याज दरें और अवधि 

बैंक ऑफ बड़ौदा में ग्राहक कम से कम 7 दिनों की अवधि के लिए भी FD खाते खोल सकते हैं. जैसे:-

  • 7 से 45 दिनों की अवधि वाले FD खातों पर करीब 3.50% से 4.00% तक की ब्याज मिलता है.
  • 444 दिन की FD योजना पर करीब 6.45% से 7.05% तक का रिटर्न मिलता है.
  • 5 से 10 साल तक की लंबी अवधि वाली FD योजनाओं पर 6.00% से 7.00% तक ब्याज मिलता है.

इस तरह, जितनी लंबी अवधि की FD होगी, उतना बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है.

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₹2 लाख की FD पर कितना फायदा?

अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 72 महीने (6 साल) के लिए 2 लाख रुपये FD में जमा करते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर अच्छा रिटर्न मिलता है. सामान्य नागरिकों को करीब 2,85,901 रुपये मिलते हैं, जिसमें 85,901 रुपये का निश्चित ब्याज भी शामिल होता है.

वहीं, अगर आप वरिष्ठ नागरिक (60+) या बहुत वरिष्ठ नागरिक (80+) हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में 72 महीने की FD में ₹2 लाख जमा करते हैं तो आपको कुल ₹303,289 मिलेंगे, जिसमें करीब ₹103,289 ब्याज शामिल होता है.

वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा फायदा क्यों?

बैंक वरिष्ठ नागरिकों को FD पर ज्यादा ब्याज देता है ताकि रिटायरमेंट के बाद उनकी नियमित आय मजबूत रहे. खास बात यह है कि लंबे समय की FD (5 से 10 साल) में उन्हें समान रूप से बेहतर ब्याज दर मिलती रहती है. आमतौर पर FD को सुरक्षित निवेश इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें पैसा तय रिटर्न के साथ वापस मिलता है.

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Published at : 09 May 2026 10:18 PM (IST)
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Bank Of Baroda Utility News Bank Of Baroda FD Scheme
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