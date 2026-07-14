IPO News: खुशखबरी! देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ आज यानी मंगलवार, 14 जुलाई से निवेशकों के लिए खुल गया है. ये इस साल के सबसे बड़े IPO में से एक है. अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इसकी कीमत, इश्यू साइज, ग्रे मार्केट प्रीमियम और ब्रोकरेज को अच्छे से चेक कर लें.

कितना है इश्यू साइज?

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का IPO करीब 9,813 करोड़ रुपये का है. ये पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है यानी कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं कर रही है, बल्कि मौजूदा शेयरधारक ही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं. ऐसे में आईपीओ से मिलने वाला पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगी.

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कितने पैसे लगाने होंगे?

कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 545 रुपये से 574 रुपये प्रति शेयर फिक्स किया है. एक लॉट में 26 शेयर हैं. ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,924 रुपये का निवेश करना होगा. बता दें कि ये इश्यू 14 जुलाई से 16 जुलाई तक खुला रहेगा.

GMP क्या कहता है?

IPO खुलने के दिन एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 100 रुपये चल रहा है. अगर यही ट्रेंड बना रहता है तो शेयर की लिस्टिंग 674 रुपये के आसपास हो सकती है. हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP की कोई गारंटी नहीं होती है.

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ब्रोकरेज की क्या है राय?

अधिकांश ब्रोकरेज हाउस ने इस IPO को लॉन्ग टर्म के नजरिए से सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. उनका मानना है कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके पास मजबूत ब्रांड, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और लगातार बढ़ता म्यूचुअल फंड कारोबार है. इसके अलावा कंपनी का वैल्यूएशन भी दूसरे कॉम्पीटिशन के मुकाबले अच्छा माना जा रहा है.

क्या आपको पैसा लगाना चाहिए?

अगर आप लंबे समय तक और भारत के तेजी से बढ़ते म्यूचुअल फंड सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो ये आईपीओ आपके लिए बेस्ट है. हालांकि, क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल इश्यू है और कंपनी को इससे नई पूंजी नहीं मिलेगी, इसलिए निवेश से पहले अपने जोखिम भी चेक जरूर कर लें.

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