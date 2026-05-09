हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहर साल 1.5 लाख रुपए का निवेश 15 साल में आपको कितना बना देगा अमीर? समझें कैलकुलेशन

हर साल 1.5 लाख रुपए का निवेश 15 साल में आपको कितना बना देगा अमीर? समझें कैलकुलेशन

Public Provident Fund: अगर आप सुरक्षित इन्वेस्ट के साथ अच्छा रिटर्न और टैक्स बचत चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है. जानिए कुछ जरूरी जानकारी के बारे में.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 09 May 2026 03:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बिना जोखिम के सुरक्षित निवेश करने वालों के लिए PPF सर्वोत्तम है।

Benefits of Public Provident Fund: आज के टाइम में आम आदमी के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बेहद जरूरी हो गया है. हालांकि, अभी भी काफी लोगों को यह समझ नहीं आता है कि कहां इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होगा. अगर आप भी सुरक्षित इन्वेस्ट के साथ टैक्स बचत और अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यह स्कीम लंबे टाइम से इन्वेस्टर्स के बीच भरोसेमंद बचत योजना मानी जाती है.

अगर बात करें PPF की सबसे बड़ी खासियत की तो इसमें सुरक्षा, गांरटीड रिटर्न और टैक्स छूट तीनों का फायदा मिलता है. यह EEE यानी Exempt-Exempt-Exempt कैटेगरी में आता है. इसका साफ मतलब यह है कि इन्वेस्ट की गई रकम, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि यह तीनों पूरी तरह टैक्स फ्री होती हैं.

यह भी पढ़ें -  हाइवे पर सफर करने वाले ध्यान दें: ब्लैकलिस्ट हो सकता आपका FASTag, NHAI ने नियमों में लाई सख्ती

क्या है PPF स्कीम?

PPF एक लंबी अवधि की बचत योजना है, जिसकी लॉक-इन पीरियड 15 साल होता है. इस योजना में सरकार हर तीन महीने में ब्याज दरों की समीक्षा करती है. फिलहाल PPF पर 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है. इन्वेस्टर्स इस योजना में इन्वेस्ट कर Section 80C के तहत हर साल 1.5 लाख रुपये तक टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं.

जानें हर साल 1.5 लाख इन्वेस्ट करने पर कितना मिलेगा?

अगर कोई व्यक्ति हर साल 1.5 लाख रुपये यानी हर महीने 12,500 रुपये PPF में जमा करता है तो 15 साल बाद उसे बड़ा फंड मिल सकता है.

समझें PPF कैलकुलेशन

  • सालाना इन्वेस्ट - 1 लाख 50 हजार रुपये
  • समय - 15 साल
  • ब्याज दर - 7.1 प्रतिशत सालाना
  • टोटल इन्वेस्ट- 22.5  लाख रुपये
  • अनुमानित ब्याज - 18.18 लाख रुपये
  • मैच्योरिटी राशि- 40.68 लाख रुपये

यानी 15 साल बाद आपका ब्याज आपके मूल इन्वेस्ट का 80 फीसदी से ज्यादा हो सकता है. यह कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा है, जिसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है.

यह भी पढ़ें - Train News: रोजाना ट्रेन से सफर करने वालों की मौज, 'सीजन टिकट' से बचाएं समय और पैसा, जानें पूरी प्रक्रिया

किन लोगों के लिए PPF है बेहतर?

PPF उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो बिना जोखिम के सुरक्षित इन्वेस्ट चाहते हैं. यह खासतौर पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों , रिटायरमेंट प्लानिंग करने वालों और बच्चों की पढ़ाई या फ्यूचर के लिए बचत करने वाले माता-पिता के लिए फायदेमंद है.

Published at : 09 May 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Investment Public Provident Fund Retirement Planning Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
हर साल 1.5 लाख रुपए का निवेश 15 साल में आपको कितना बना देगा अमीर? समझें कैलकुलेशन
हर साल 1.5 लाख रुपए का निवेश 15 साल में आपको कितना बना देगा अमीर? समझें कैलकुलेशन
यूटिलिटी
वर्कप्लेस पर छेड़खानी-हैरेसमेंट की शिकायत कैसे करें? अब तुरंत होगा एक्शन, रडार पर आएगा हर अपराधी
वर्कप्लेस पर छेड़खानी-हैरेसमेंट की शिकायत कैसे करें? अब तुरंत होगा एक्शन, रडार पर आएगा हर अपराधी
यूटिलिटी
करियर की अंधी दौड़! लाखों के पैकेज-बंपर प्रमोशन के बाद भी ये शख्स क्यों महसूस कर रहा है अधूरापन?
करियर की अंधी दौड़! लाखों के पैकेज-बंपर प्रमोशन के बाद भी ये शख्स क्यों महसूस कर रहा है अधूरापन?
यूटिलिटी
Train News: रेल में अगर TTE पैसे लेकर सीट देने की बात करे तो क्या करें? ये ट्रेन टिप्स आएंगे आपके काम
रेल में अगर TTE पैसे लेकर सीट देने की बात करे तो क्या करें? ये ट्रेन टिप्स आएंगे आपके काम
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल!
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल! | Brigade Parade Ground
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: BJP का शपथ ग्रहण से पहले नया खेल ? | Brigade Parade Ground
Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के CM बनने के बाद आया अभिषेक बनर्जी का पहला रिएक्शन, कहा- बंगाल और दिल्ली...
शुभेंदु अधिकारी के CM बनने के बाद आया अभिषेक बनर्जी का पहला रिएक्शन, कहा- बंगाल और दिल्ली...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सत्ता में आने पर महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की होगी छुट्टी, सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान
सत्ता में आने पर महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की होगी छुट्टी, सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान
इंडिया
West Bengal CM Oath: कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
क्रिकेट
इस वजह से रविचंद्रन अश्विन से नाराज हो गए थे एमएस धोनी, इस किस्से को पढ़ हैरान हो जाएंगे आप
इस वजह से रविचंद्रन अश्विन से नाराज हो गए थे एमएस धोनी, इस किस्से को पढ़ हैरान हो जाएंगे आप
बॉलीवुड
Agnimitra Paul Net Worth: 10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
हेल्थ
Fitness Supplements Side Effects : फिटनेस सप्लीमेंट लेते हुए ये गलतियां तो नहीं करते आप, लिवर को हो सकता है नुकसान
फिटनेस सप्लीमेंट लेते हुए ये गलतियां तो नहीं करते आप, लिवर को हो सकता है नुकसान
एग्रीकल्चर
केले खाकर छिलके गमले में दबा देते हो? ऐसे नहीं बनता फर्टीलाइजर, नोट कर लें तरीका
केले खाकर छिलके गमले में दबा देते हो? ऐसे नहीं बनता फर्टीलाइजर, नोट कर लें तरीका
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget