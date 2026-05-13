दुबई से सोना खरीदकर लाना अब कितना होगा महंगा, 10 ग्राम पर कितना बढ़ेगा टैक्स?

Gold Import Duty: दुबई दुनिया का जाना-माना शॉपिंग डेस्टिनेशन है. खासकर, हाई क्वॉलिटी और सस्ते गोल्ड के लिए यह काफी मशहूर है इसलिए दुबई जाने वाले भारतीय मन में यह ख्याल बनाकर ही जाते हैं कि वहां से आते वक्त कुछ सोना अपने साथ खरीदकर भारत लाएंगे. लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर दुबई से सोना लेकर आने वालों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं.

सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी

13 मई 2026 को भारत सरकार ने सोने पर प्रभावी आयात शुल्क को 6 परसेंट से बढ़ाकर सीधे 15 परसेंट कर दिया. इससे दुबई से लिमिट से ज्यादा सोना लाना काफी महंगा हो जाएगा.

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) लिया जा रहा है. इसके साथ ही स्थानीय GST जोड़ने पर प्रभावी दर 18.45 परसेंट हो जाएगा. इस बढ़ोतरी के चलते आज भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में प्रति 10 ग्राम पर करीब 13900 रुपये तक का बड़ा उछाल देखा गया.

दुबई से सोना लाने पर कितना बढ़ेगा खर्च?

पहले दुबई से तय लिमिट से ज्यादा सोना लाने पर कम टैक्स देना पड़ता था. अब सरकार ने टैक्स की दरों को बढ़ाकर 15% कर दिया है. इसके ऊपर 3 परसेंट जीएसटी अलग से लगता है. यानी कि अब सोने की कीमत का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ टैक्स में ही चला जाएगा. अगर आप दुबई से अपनी तय लिमिट से 10 ग्राम (1 तोला) सोना एक्स्ट्रा लाते हैं, तो आपको पहले के 6500 रुपये से 7500 रुपये तक का टैक्स एयरपोर्ट पर चुकाना होगा.

अगर आप महिला यात्री हैं, तो दुबई से 40 ग्राम तक सोना बिना किसी टैक्स के भारत ला सकती हैं. इस लिमिट के अंदर आपके लिए खर्च नहीं बढ़ेगा. वहीं, अगर आप पुरुष हैं, तो आपके लिए यह लिमिट 20 ग्राम रखी गई है. ऐसे में अगर कोई पुरुष दुबई से 20 ग्राम की जगह 40 ग्राम सोना खरीदकर अपने साथ भारत लाता है, तो उन्हें अतिरिक्त 20 ग्राम पर 15% के रेट से टैक्स चुकाना पड़ेगा, जिससे उनका खर्च पहले के मुकाबले लगभग 14000 से 15000 रुपये तक बढ़ जाएगा.

ये भी पढ़ें:

Gold Silver Rate Today 13 May: सोना 9231 रुपये हुआ महंगा, चांदी के भाव में 16675 रुपये का इजाफा, इंपोर्ट ड्यूटी का असर