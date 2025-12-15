इन 5 मसालों की खुशबू से भारत की ओर खींचे चले आए थे अंग्रेज, जानें क्यों थी यूरोप में इनकी इतनी डिमांड?

अंग्रेजों को जायफल इसलिए इतना ज्यादा पसंद क्योंकि इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने और दवाओं के अलावा, मीट को प्रिजर्व करने के लिए भी किया जाता था. इसे मिठाइयों के साथ-साथ पुडिंग, सॉस और यहां तक कि शराब में भी इस्तेमाल किया जाने लगा. बांदा द्वीपों से मिलने वाले जायफल के पौधे और बीज के कारोबार में कई सौ गुना मुनाफा होता था, लेकिन पुर्तगालियों के नियंत्रण के चलते अंग्रेजों तक इसकी पहुंच सीमित थी. जायफल को लेकर पुर्तगालियों और दूसरे कारोबारियों की चाहत को देखते हुए अंग्रेजों में भी इसे हासिल करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इसके पीछे-पीछे वे खुद भारत की ओर रवाना हो गए.