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हिंदी न्यूज़बिजनेसATM के बाहर लगेगी नोटबंदी जैसी लाइन! होने वाली है कैश की किल्लत, बड़ी हड़ताल का ऐलान

ATM के बाहर लगेगी नोटबंदी जैसी लाइन! होने वाली है कैश की किल्लत, बड़ी हड़ताल का ऐलान

ATM Cash News: अगर आप भी आए दिन ATM से कैश निकालते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. देश के कुछ राज्यों में एटीएम में कैश भरने का काम करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Jul 2026 10:34 AM (IST)
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  • CATMi ने बैंकों से एटीएम संचालन समस्याओं का समाधान मांगा।

ATM Cash News: आज के डिजिटल युग में ज्यादातर लोग कैश लेकर बाहर नहीं निकलते हैं. सभी ऑनलाइन पेमेंट करना ज्यादा बेहतर और सुरक्षित विकल्प समझते हैं, लेकिन कई बार ऑनलाइन पेमेंट हर जगह काम नहीं करता. ऐसे में लोगों को कैश की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए ATM  काफी काम आता है. अगर आप भी आने वाले दिनों में ATM से कैश निकालने वाले हैं तो यह खबर आपके काम की है. देश के कुछ राज्यों में ATM में कैश भरने का काम करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है.   

कर्मचारियों ने क्यों शुरू की हड़ताल?

दरअसल, कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए. इसी वजह से कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है. अगर ये हड़ताल लंबे समय तक चली तो कई जगह ATM में कैश खत्म हो सकता है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो सकती है. इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर देश के कुछ राज्यों में पड़ रहा है. इनमें शामिल है...

  • हरियाणा
  • उत्तरप्रदेश
  • दिल्ली

फिलहाल हड़ताल का असर इन राज्यों में दिख रहा है, लेकिन अगर हड़ताल लंबे समय तक जारी रहती है तो इसका असर अन्य राज्यों के एटीएम पर भी दिखने लगेगा.

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ATM सेवा पर पड़ेगा असर

इस हड़ताल का असर सबसे ज्यादा उन ATM पर पड़ेगा, जिसका कैश मैनेजमेंट कंपनियों के जरिए संचालन किया जाता है. अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं निकलता है तो ATM में कैश खत्म हो सकता है और अगर एटीएम कैशलेस हो गए तो इसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा. साथ ही अगर हड़ताल ज्यादा लंबी चलती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत सरकारी बैंकों के एटीएम में हो सकती है. इसका कारण यह है कि उनका एटीएम नेटवर्क बड़ा होता है.

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इस कंपनी के कर्मचारी कर रहे हैं हड़ताल

रिपोर्ट के मुताबिक, कैश मैनेजमेंट सेवाएं देने वाली Hitachi Payment Services और CMS Info Systems के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की. ये कंपनियों कई सारे ATM में कैश भरवाने का काम करती हैं.

CATMi ने क्या कहा? 

CATMi यानी Condeferation of ATM Industry ने पिछले महीने Indian Banks Association को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि एटीएम नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा है. इसी वजह से संगठन ने बैंकों से जल्द से जल्द इसका समाधान निकालने के लिए कहा था.  इसके अलावा CATMi का कहना है कि नए Wage code और साथ ही बढ़ती ईंधन कीमतों से ATM संचालन की लागत लगभग 20 प्रतिशत बढ़ गई है, जिससे यह विवाद शुरू हुआ है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Jul 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Business News Cash ATM Cash Management Services
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