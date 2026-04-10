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दुनिया के अमीरों में अब किस नंबर पर हैं मुकेश अंबानी, कितनी है संपत्ति? ये है सबसे ताजा लिस्ट
Mukesh Ambani: मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की ताजा सूची में किस स्थान पर हैं? अंबानी की संपत्ति 96-100 अरब डॉलर के आसपास है और वे अब भी भारत-एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं.
भारत में अरबपतियों की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और संचालक मुकेश अंबानी. भारत में अमीरी के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर आते हैं?
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Published at : 10 Apr 2026 05:11 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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