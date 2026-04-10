दुनिया के अमीरों में अब किस नंबर पर हैं मुकेश अंबानी, कितनी है संपत्ति? ये है सबसे ताजा लिस्ट

दुनिया के सबसे अमीर लोगों की ताजा सूची में मुकेश अंबानी 20वें स्थान पर हैं, हालांकि उनकी रैंकिंग बाजार के उतार-चढ़ान के साथ बदलती रहती है. उनकी कुल संपत्ति ( Net Worth) फिलहाल 96 से 100 अरब डॉलर यानी 8-9 लाख करोड़ रुपये के आसपास मानी जा रही है.