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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिजनेसदुनिया के अमीरों में अब किस नंबर पर हैं मुकेश अंबानी, कितनी है संपत्ति? ये है सबसे ताजा लिस्ट

दुनिया के अमीरों में अब किस नंबर पर हैं मुकेश अंबानी, कितनी है संपत्ति? ये है सबसे ताजा लिस्ट

Mukesh Ambani: मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की ताजा सूची में किस स्थान पर हैं? अंबानी की संपत्ति 96-100 अरब डॉलर के आसपास है और वे अब भी भारत-एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 10 Apr 2026 05:13 PM (IST)
Mukesh Ambani: मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की ताजा सूची में किस स्थान पर हैं? अंबानी की संपत्ति 96-100 अरब डॉलर के आसपास है और वे अब भी भारत-एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं.

भारत में अरबपतियों की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और संचालक मुकेश अंबानी. भारत में अमीरी के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर आते हैं?

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दुनिया के सबसे अमीर लोगों की ताजा सूची में मुकेश अंबानी 20वें स्थान पर हैं, हालांकि उनकी रैंकिंग बाजार के उतार-चढ़ान के साथ बदलती रहती है. उनकी कुल संपत्ति ( Net Worth) फिलहाल 96 से 100 अरब डॉलर यानी 8-9 लाख करोड़ रुपये के आसपास मानी जा रही है.
दुनिया के सबसे अमीर लोगों की ताजा सूची में मुकेश अंबानी 20वें स्थान पर हैं, हालांकि उनकी रैंकिंग बाजार के उतार-चढ़ान के साथ बदलती रहती है. उनकी कुल संपत्ति ( Net Worth) फिलहाल 96 से 100 अरब डॉलर यानी 8-9 लाख करोड़ रुपये के आसपास मानी जा रही है.
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बता दें कि मुकेश अंबानी लगभग 125 अरब डॉलर(रेवेन्यू) वाली Reliance Industries को संभालते हैं, जिसका कारोबार पेट्रोकेमिकल, तेल-गैस, टेलीकॉम, रिटेल, मीडिया और फाइनेंशियल सर्विसेज तक फैला हुआ है. साथ ही कंपनी की टेलीकॉम सर्विस Jio के 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं.
बता दें कि मुकेश अंबानी लगभग 125 अरब डॉलर(रेवेन्यू) वाली Reliance Industries को संभालते हैं, जिसका कारोबार पेट्रोकेमिकल, तेल-गैस, टेलीकॉम, रिटेल, मीडिया और फाइनेंशियल सर्विसेज तक फैला हुआ है. साथ ही कंपनी की टेलीकॉम सर्विस Jio के 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं.
Published at : 10 Apr 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Business News Reliance Industries

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